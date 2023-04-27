github累计11.6万星！来看看几个AutoGPT优秀的用例

站长之家（ChinaZ.com）4月27日 消息:AutoGPT无疑是最近AI圈最流行的开源项目之一，因为它可以使语言模型自动化以自行执行更复杂的任务。

Auto-GPT是由一个名为 Significant Gravitas 的开发者开发，基于GPT-3.5或GPT-4语言模型所构建的实验性开源应用程序，将大型语言模型 （LLM） 思想串在一起来自主实现任务。截止目前，AutoGPT在github上已经获得11.6万星。

它的迷人之处就在于“完全自主”，无需人类插手，只要设定一个目标， Auto-GPT 就会自己上网查资料、自己思考解决方案、自己运用相关工具等等。

从4月16日发布到现在，Auto-GPT实际中有哪些用例呢?目前已经可以在网上找到许多示例来展示此类自动化系统的可能性。本文汇集了一些有趣的项目，大家不妨一起来了解下:

在浏览器中使用 Auto-GPT

在您自己的计算机上运行 Auto-GPT最好只在虚拟机中进行。如果不想安装它，可以通过多种网络服务安全地试用 Auto-GPT。

比如在 agentgpt.reworkd.ai，你甚至可以免费试用 Auto-GPT 而无需注册，但长期使用需要单独的 OpenAI API 密钥。

godmode.space 站点则必须提供密钥。在这里，可以审查并手动启动每个步骤，以防止 AI 产生不必要的成本。

设计网页

Auto-GPT 的一个明显可以应用的用例是创建网站。这也适用于“纯”GPT-3.5或 GPT-4，但使用 Auto-GPT，AI 能够通过单个提示执行更复杂的任务。因为 Auto-GPT 会在网上自行搜索源代码和示例代码，并在开发过程中使用它们。

而要用GPT-3.5或 GPT-4设计网页，这个结果将更多需要用户干预。

检查自己的待办事项列表

根据 Pipedream Labs 的首席执行官 已经在短时间内将 Auto-GPT 变成了商业产品。“Do Anything Machine”是一个待办事项列表，每次添加新任务时都会启动另一个 GPT-4代理来处理任务。

想要体验这个项目需要加入候补排队名单中，还不能直接访问。

“Do Anything Machine”优势在于该服务连接到所有必要的服务并记住有关公司的信息，因此不必每次都重新输入。

项目网址:https://www.doanythingmachine.com/

研究时事通讯、播客等

AI初创公司Stealth Startup 的前AI专家和联合创始人 James Baker

James Baker 也认识到了 Auto-GPT 可供自己使用的潜力，他的实验侧重于一个可以收集最新相关新闻并从中创建播客的研究代理。。这将对广泛的用户更为实用，尤其是那些以任何形式创建内容的用户。

例如，与 ChatGPT 不同，人工智能可以更有效地用于为播客或时事通讯创建详细的脚本，包括来源。在这里，据开发者说，Baker的解决方案比GPT-4的Bing更准确，因为它从一个任务到另一个任务不断学习和改进。

创建市场分析报告

总的来说，Auto-GPT 似乎是营销专业用户的绝佳工具。例如，名为Sully Omarr 的推特用户展示了创建防水鞋可能性的市场概览任曦。很快，Auto-GPT 列出了该领域的前五名制造商。

人工智能还可以从大量评论中提取优缺点。最终，花了八分钟十美分，制作了一份关于防水鞋市场的详细报告。

以上是AutoGPT一些优秀用例，关于AutoGPT更多消息可访问项目网址了解。

项目网址:

https://github.com/Significant-Gravitas/Auto-GPT

（举报）