漫画平台快看成立AIGC事业部

随着ChatGPT的持续火爆，全球的目光都已经聚焦在了AI领域，不仅各路网友展示了如何与ChatGPT共同整活的技巧，业界更将AI商业落地场景开拓出了诱人的想象空间，今天要提到的AIGC就是一个非常火热的细分赛道。AIGC即AI+Generated+Content，是指利用人工智能技术来生成内容，从创作者群体来说，AIGC是区别于UGC、PGC之后的新型内容生产方式，从创作内容来说，AI绘画、AI写作等都属于AI