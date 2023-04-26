OpenGVLab推出新项目Ask-Anything AI可以陪你边看视频边聊天

站长之家（ChinaZ.com）4月26日 消息:上海人工智能实验室与商汤科技的联合项目 OpenGVLab 推出了一个名为 Ask-Anything 的新项目，该项目允许用户在观看视频的同时与 AI 聊天。

AI 可以回答有关视频内容的问题，包括有关人物、物体和活动的详细信息。比如你给AI看一段熊猫的视频，它可以准确地回答“熊猫为什么举起它的手”、“熊猫感觉怎么样”这种情绪方面的问题。对于人物的性别、做的运动，AI也是可以轻松拿捏。

据了解，Ask-Anything 结合使用 ChatGPT、miniGPT4和 StableLM 来理解和解释视频内容。用户可以将视频上传到平台，然后向 AI 询问有关视频内容的问题。

人工智能可以回答有关视频中的人物、物体和活动的问题，并提供额外的信息和上下文。

目前，Ask-Anything 仍处于早期开发阶段，但它有潜力成为以更具互动性和身临其境的方式参与视频内容的强大工具。

Ask-Anything是一个创新项目，展示了人工智能以更自然和直观的方式与用户互动的潜力。它还展示了人工智能在理解和解释视频内容方面不断增强的能力。

该项目可以有广泛的应用，从娱乐和教育到客户服务和支持。随着AI的不断进步，我们可以期待看到更多像 Ask-Anything这样的项目，它们会突破这项技术的可能性。

体验地址:https://106.14.223.212:7860/

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