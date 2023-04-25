Elevate 完成新一轮 2800 万美元融资 使用人工智能技术满足核心需求

站长之家(ChinaZ.com) 4月25日消息:消费者福利管理平台 Elevate 日前宣布完成了一轮融资，由 Anthemis 牵头、Fin Capital Norwest Venture Partners、Greycroft、Bowery Capital 和 Firebolt Ventures 参与。本次融资共筹集 2800 万美元，将用于产品开发、人员招聘和客户获取。

Elevate 的 CEO Brian Cosgray 表示：「Elevate 的创始团队曾在传统福利公司工作，他们发现这个行业的不足——缺乏灵活且可扩展的技术，满足不断变化的劳动力需求。这些传统的公司平台是 20 年前使用最佳实践所建立的，但在 20 年间发生了很多变化。Elevate 从零开始使用今天的最佳技术，如人工智能，将员工的需求放在核心位置，满足现代体验的期望。」

Cosgray 拥有私人财富管理背景，他在将他的上一个创业公司 DoubleNet Pay 卖给 Purchasing Power 后，共同创立了 Elevate。通过 Elevate，他试图解决员工福利处理中的一些主要痛点，如长时间处理理赔等。

使用 Elevate，员工可以在 Web 或移动设备上的仪表板上查看、规划和管理税前福利。Elevate 提供医疗储蓄账户和弹性支出账户等福利的实时报销，以及支持流行的移动支付提供商（如 Apple Pay）的非接触式卡。

Cosgray 表示，通过 Elevate，「理赔立即处理」，经理也能够迅速收到报告。

Elevate 占据了员工福利平台的领域，该领域充满了有竞争关系的供应商。Fringe 和 Forma 能够为员工提供可定制的福利和补贴。Cobee 正在开发一款员工福利「超级应用程序」，包括支付卡和薪资软件集成。

Cosgray 认为，疫情是 Elevate 增长的原因，鼓励企业寻找「具备灵活性和技术能力的福利合作伙伴」，以跟上不断变化的工作场所需求（即转向远程和混合工作）。

他补充说：「现代业务的方式不断变化，这种变化只会帮助我们，因为我们的平台是可扩展和可配置的，可以适应合作伙伴的需求并随着他们的发展而成长。有了我们的新资本，我们不仅是更聪明的选择，而且是可持续发展的选择，对使用我们平台的员工和雇主至关重要。」

Cosgray 声称，Elevate 已经建立了超过六个合作伙伴关系，为「六位数」范围内的用户群提供服务。他没有详细谈论收入或利润率，只是说新的资金为 Elevate 提供了三年多的运营时间。

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