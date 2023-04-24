三星 Galaxy Enhance-X 使用 AI 来修复瑕疵和编辑图像

站长之家(ChinaZ.com) 4月24日消息:三星已经将其图像编辑应用 Galaxy Enhance-X 正式用于 Galaxy S23。它是一款 AI 驱动的图像编辑应用，适用于 Galaxy S23. Galaxy S23+ 和 Galaxy S23 Ultra，它提供了一种简单的方法来修复图像中的瑕疵。只需轻轻一点，你就可以调整亮度、锐度、HDR 和颜色，或调整任何图像中的面部特征。

图片来自Galaxy Store

去年亮相的 Galaxy Enhance-X 应用目前可以通过 Galaxy 商店下载。它的文件大小约为 85MB，其初始版本为 1.0.55。该公司提到，该应用程序将很快为 Galaxy S22 系列发布。未来将支持更多手机。

Galaxy Enhance-X 应用程序通过其「Magic」按钮提供简单的点击修复功能。它类似于已经存在于图库应用程序中的照片重塑功能。该功能分析图像并修复与模糊、噪音和细节损失有关的问题。然后，你可以使用单独的功能，如增亮、面部、修复模糊、修复镜头失真、修复摩尔纹、HDR、人像、去除反射、去除阴影和锐化。

然后，脸部部分提供额外的调整，如皮肤光滑度、色调、下颌线和眼睛大小。应用程序中的人像功能为背景模糊效果和各种背景模糊风格提供了各种模糊样式。

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