马斯克威胁将起诉微软涉嫌非法使用Twitter数据训练AI模型

站长之家（ChinaZ.com）4月20日 消息:特斯拉CEO马斯克在推特上威胁将起诉微软，指责其使用Twitter数据训练其人工智能模型。

许多大科技公司正在开发最新的AI模型，需要大量数据进行训练，而拥有这些数据的人开始提出要求。像 GPT 这样的 LLM 需要数 TB 的数据用于训练，其中大部分数据是从 Reddit、StackOverflow 和 Twitter 等网站上收集的。

此举凸显出数据所有权在人工智能领域已成为一个紧张的战场，数据拥有者正在努力阻止公司使用其数据或向其收取费用。

例如，Reddit 本周早些时候表示，它将向公司收取访问其编程接口的费用。图片数据库 Getty Images正在起诉 Stable Diffusion，指控该公司复制其内容以训练其 AI 图像生成器。

数据所有权已经成为人工智能领域的一个非常紧张的问题，其变化和演进将直接影响到人工智能的应用方向和发展速度。马斯克等数据所有者的威胁行为表明，人工智能的开发和数据利用需要平衡科技的世界和数字所有权之间的关系。

马斯克在去年12月表示，Twitter 将“暂停”OpenAI 对其数据库的访问。他还宣布计划在他的一家名为 TruthGPT 的公司中构建自己的大型语言模型。

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