小米13 Ultra发布：徕卡四摄六焦段覆盖 5999元起

站长之家（ChinaZ.com）4月18日 消息:小米今晚在京召开新品发布会，发布会上小米发布了新款小米13Ultra手机，搭载由小米和徕卡联合研发的新一代Summicron镜头，5999元起售。

小米13Ultra其背面设计看起来非常像相机，尤其是徕卡M系列。这款手机还采用了独特的绒面皮革拼接设计和弧形过渡方案，与相机类似。

徕卡品牌大使、著名街拍摄影师Matt Stuart表示，小米13Ultra是专业影像设备，不是一台拍照手机。

具体到参数上，小米13Ultra主摄是索尼IMX989，支持可变光圈，副摄是索尼IMX858。小米魏思琪表示，IMX858在关键体验上跟索尼IMX989是一致的，在索尼内部被称为“小巨人”，索尼IMX989+IMX858是黄金组合。

核心配置上，小米13Ultra搭载高通第二代骁龙8移动平台，支持90W有线闪充以及50W无线闪充，电池容量是5000mAh。

此外，小米13Ultra还采用了第二代纳米皮肤技术，这使得它能够抵抗污垢和剥落。手机的金属框架也使其抗弯曲能力提高了4.4倍。

手机有三种颜色:橄榄绿色、黑色和白色。

小米13Ultra还拥有高端摄像头配置和其他高级功能。

售价方面，12GB+256GB售价5999元，16GB+512GB售价6499元，16GB+1TB售价7299元。

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