亚马逊实时AI编程助手CodeWhisperer正式免费开放

站长之家（ChinaZ.com）4月18日 消息:近日，亚马逊云科技宣布，实时AI编程助手Amazon CodeWhisperer正式可用，同时推出的还有供所有开发人员免费使用的个人版（CodeWhisperer Individual）。

据悉，Amazon CodeWhisperer是一项基于机器学习的服务，它可以分析开发者在集成开发环境（IDE）中的注释和代码，并根据其内容生成多种代码建议。开发者可以用自然语言(目前仅支持英语)描述他们想要实现的功能，例如“上传一个带有服务器端加密的文件”，然后CodeWhisperer会自动为他们生成相应的代码片段。

此外，还可以帮助开发者创建代码胜任如下场景，比如常规、耗时的无差别任务，或是在使用不熟悉的API或SDK时构建示例代码，亦或要正确高效地使用亚马逊云科技API操作，还有其他场景比如编写读写文件、处理图像、编写单元测试等代码。

CodeWhisperer支持多种流行的编程语言，如C#、TypeScript、Python、Java和JavaScript，以及多种常用的IDE，如Visual Studio、Visual Studio Code、Eclipse和PyCharm。CodeWhisperer还可以优化使用AWS服务的代码建议，包括Amazon EC2、AWS Lambda和Amazon S3等。此外，CodeWhisperer还可以在生成代码的同时进行安全扫描，避免潜在的漏洞和风险。

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