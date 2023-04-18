联发科发布 Dimensity Auto 汽车平台 集成 AI 处理器

2023年4月17日-凭借在移动计算领域近30年的技术积累和10年以上的汽车行业经验，MediaTek已与全球领先的汽车制造商和供应链开展深入合作，并在智能座舱、车联网、关键组件等市场达成千万级出货量。为了给汽车用户和行业带来面向未来的前沿应用和先进体验，MediaTek承袭旗舰市场经验深耕汽车领域，发布全新整合的汽车解决方案——DimensityAuto天玑汽车平台，进一步丰富汽车产品组合，赋能汽车制造商和供应链的科技创新。MediaTekDimensityAuto天玑汽车平台将持续投资创新科技，为全球市场提供高算力、高智能、节能、可靠的汽车解决方案组合，以高度开放性与全球生态伙伴紧密合作，共同推动用户体验加速向智能化迈进。