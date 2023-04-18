联发科发布 Dimensity Auto 汽车平台 集成 AI 处理器

站长之家（ChinaZ.com）4月18日 消息:昨日，联发科MediaTek 发布 Dimensity Auto 汽车平台，涵盖四个方向的解决方案组合，包括:Dimensity Auto 座舱平台、Dimensity Auto 联接平台、Dimensity Auto 驾驶平台、Dimensity Auto 关键组件。
其中，Dimensity Auto 座舱平台基于先进制程打造，具备高算力和低功耗特性，集成业界领先的高性能 AI 处理器，搭载深度学习加速器（MDLA）和视觉处理单元(MVPU)，拥有灵活的 AI 架构和高扩展性。
● 多屏融合交互已成为车载应用趋势，受业界高度认可且被广泛应用于智能电视、手机、平板电脑等设备的 MediaTek MiraVision 智能显示技术延伸至汽车领域，将精彩视觉体验带入汽车，最高可以支持8屏显示和8K120Hz10bit 超高清显示。
● 强劲的 ISP 图像处理器可支持16路摄像头接入并生成 HDR 画质视频，另外，该平台通过 HiFi5DSP 数字信号处理器可提供高保真音频。
● Dimensity Auto 座舱平台充分发挥 MediaTek 在计算和多媒体方面的技术优势，致力于建立完整的生态体系，打造全方位沉浸式的座舱体验。
此外，在Dimensity Auto 联接平台方面，具备以下功能:
● 支持5G Sub-6GHz，可通过多载波聚合技术提供高可靠性的网络连接、更大的蜂窝网络带宽和高速率。
● 支持 Wi-Fi7，搭载 MediaTek 特有的硬件加速引擎（Hardware Offload Technology）。
● 支持多种无线网络制式的高度互通共存，包括 Wi-Fi 与蓝牙并行抗干扰、Wi-Fi 与5G 蜂窝网络专属协议等，让车内外的网络连接更加高速、稳定可靠。
● 支持多频 GNSS 全球卫星导航系统，定位更精确。
● 车载通讯系统（Telematics）以高整合度提供丰富功能。
● 持续布局前沿科技在汽车行业的应用，包括 MediaTek5G NTN 双向卫星通信技术，基于3GPP5G R17标准发展 NR-NTN 和 IoT-NTN、5G RedCap 等。
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