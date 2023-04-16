余承东：华为高阶智能驾驶系统 ADS 2.0 发布 今秋起推 10 余款新车

站长之家(ChinaZ.com) 4月16日消息:华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO 余承东今日宣布，华为 ADS 2. 0 智能驾驶系统正式发布，阿维塔 11. 极狐阿尔法 S 全新 HI 版即将更新。

余承东表示，2025 年将成为燃油车、新能源车的分水岭。「如果不能抓住智能电动网联汽车的机会，无论是多么强大的公司，将来都有可能消失掉。」余承东认为，智能电动汽车上半场的竞争是电动化，硬件决定体验；下半场是智能化，软件决定体验。汽车行业正在从制造属性过渡到消费属性 + 科技属性。

正在开发的采用华为高阶自动驾驶、智能座舱的新车还有 10 余款，会从今年秋天到明年陆续推出。此外，与北汽的合作升级为智选模式，合作将更加深入。余承东表示，根据测试，搭载华为 ADS 的车型在匝道通过率、接管次数等高速性能方面已遥遥领先特斯拉。

余承东也公布了 HUWEI ADS 的配置和价格方案。与业内主流方案类似，HUAWEI ADS 也包含基础包、进阶包和高阶包，其中基础包和进阶包随车标配，高阶包可选择购买，而上述城区 NCA、AVP 等都在高阶包方案中。据介绍，1. 0 一次性购买 32000 元，订阅包年 6400 元，订阅包月 640 元，2. 0 一次性购买 36000 元，订阅包年 7200 元，订阅包月 720 元。

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