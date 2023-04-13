微软 Windows 11 即将改变沿用数十年古老的截图方式

站长之家(ChinaZ.com) 4月13日消息:微软即将改变其操作系统中最古老的屏幕截图方法之一。即将到来的 Windows 11 功能更新将改变当你按下 Print Screen 键时发生的事情，这是屏幕截图或将显示器的内容发送到剪贴板（在基于 GUI 的系统之前，按 Print Screen 键将复制显示器上的内容并发送到标准打印端口）。

在安装了 Windows 11 22624.1546 之后，按下 Print Screen 键将启动剪贴工具应用程序，而不是进行屏幕截图并悄悄地将其放入剪贴板。该功能本身并不新鲜——微软在 Windows 10 中引入了这一选项，并一直将其禁用，直到现在。发生改变的是它的默认状态，从 22624.1546 版本开始，Print Screen 键将作为剪贴工具应用的快捷方式（你也可以使用 Win + Shift + S）。

但微软并不打算从 Windows 11 中删除这一传统行为，如果你喜欢用旧的方式进行屏幕截图，可以通过以下方法恢复更改：

1.启动设置应用程序，进入辅助功能>键盘部分。 2.找到 On-screen keyboard， access keys， and Print screen 项目。 3.关闭「使用 Print Screen 按钮打开屏幕截图」选项。

值得注意的是，您不应等到 build 22624.1546 到达稳定通道后才能尝试以新方式使用 Print Screen 键。该选项在所有 Windows 10 和 11 版本中都可用，默认情况下处于禁用状态。此外，此更改不会影响相关的快捷方式，例如 Alt + Print Screen，它可以让你截取当前应用程序的屏幕截图并将其复制到剪贴板。

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