钉钉会议开始正式收费 有标准版、专业版和专属版可选

站长之家（ChinaZ.com）4月13日 消息:钉钉会议宣布正式启动收费策略。本次调整后，钉钉标准版（免费版）将在单场会议最多支持25人、45分钟，一家企业最多支持同时开5场会议，企业可购买专业版/专属版以获取更多权益。
据悉，目前钉钉推出了三个版本供您选择: 标准版、专业版和专属版。付费版本相较于标准版，在会议时长和参会人数等方面提供了更高的权益，并且还拥有电话入会、实时字幕、联席主持人以及等候室等高级功能。
具体为:
1.钉钉标准版提供有限功能的免费会议服务以满足更多组织和用户的基础会议需求。
单场会议人数最多25人，当前限时免费支持最多100人
单场会议限时45分钟，当前限时免费支持不限时会议 （不超过24小时）
单场会议可以同时开启摄像头数最多30人
未认证组织可以最多同时召开3场会议认证组织可以最多同时召开5场会议
2.钉钉付费版提供更多的会议资源、更丰富的高级功能、更普惠的增值服务，满足不同规模企业的协同需求。
自2023年4月1日起，新购或续费钉钉专业版，享有5个100方不限时高清会议，欢迎前往了解
自2023年4月1日起，新购或续费钉钉专属版，享有10个100方不限时高清会议欢迎前往了解
如您已开通钉钉专业版或专属版，需要召开更多会议可按需增购云会议室，可选100方/300方/500方规格。
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