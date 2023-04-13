钉钉会议开始正式收费 有标准版、专业版和专属版可选

近些年我们加速迈入数字时代，计算、网络、软件、数据无所不在，人与人、物与物、人与物间实现超级互联，在这背景下远程控制技术得以飞速发展，并且被广泛应用在人们的工作和生活中。国产远控ToDesk正是搭载着这样的远控技术，在2年前走进大众视野。据了解ToDesk此次周年庆活动重磅推出了游戏版，以及单独的专业版优惠活动，并且活动时间截止至4月7日。