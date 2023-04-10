亚马逊未能推出面向消费者的创新型AI 否认落后于竞争对手

站长之家(ChinaZ.com) 4月10日消息:亚马逊是一家科技巨头公司，拥有庞大的云计算业务和最高市值超过 1 万亿美元，但在人工智能领域中落后于竞争对手。尽管亚马逊在开发语音助手 Alexa 和在云计算和机器学习方面进行投资，但它明显缺失硅谷激烈的人工智能竞赛。

据华盛顿邮报报道，亚马逊未能推出面向消费者的创新型人工智能，而众多初创企业和科技巨头如 Google 和微软已经推出了聊天机器人产品等。

在最近召开的云计算部门全体员工会议上，亚马逊高管试图安抚员工，声称该公司在 AI 领域进行了许多努力，并计划在未来推出更多的人工智能产品。亚马逊的机器学习客户已经表示有兴趣使用该公司的技术来改进个性化、搜索引擎结果，甚至实现呼叫中心的自动化。

亚马逊已经推出了一些搭载人工智能技术的产品，比如 AWS Polly 和 Amazon Panorama，还在改进语音助手 Alexa。不过，虽然智能音箱受欢迎，但语音助手并没有流行起来。

但在 3 月份的全体员工大会上与亚马逊负责数据库、分析和机器学习业务的副总裁 Swami Sivasubramanian 同时登台的 AWS 首席执行官 Adam Selipsky 重申，当谈到人工智能时，「整个亚马逊都有大量的工作要做」。

Selipsky 补充说，亚马逊正在开发「一些非常令人兴奋的项目和产品」，「当它们在适当的时候上市时，我认为这将真的很酷」。

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