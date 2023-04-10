AI可以帮助完成世界上最危险的工作吗？这五种高危职业将从中受益

人工智能有可能改善世界上一些最危险工作的工作场所安全。从危险的电气工作到危险的救生救援工作，人工智能可以在许多领域提供帮助。那么人工智能如何应用于高风险工作领域，以创造更安全的工作场所。

以下是人工智能可以在五个高风险领域提供帮助，分别是采矿和地下车辆操作、商业卡车驾驶、公用事业和能源维护、高风险医疗程序和农业方面的帮助。

1.采矿和地下车辆操作

采矿是世界上最危险的职业之一，因为工人们面临着空气污染、化学品、隧道塌方和机械事故等危险。机器人可以通过接管许多高风险工作来降低风险。

比如，自主无人机可以巡逻采矿隧道，监测空气质量和污染，当空气中的有害物质超过某个安全阈值时，员工可以从该区域疏散。

自动驾驶技术可以应用于采矿车辆，接管高风险手动任务。目前，自主的机器人挖掘机和岩石钻机已经在开发中。

2.商业卡车驾驶

卡车驾驶是美国最危险的职业之一，由于司机在路上的时间较长，他们面临着比平均风险更高的交通事故风险。自动驾驶技术可以减少或消除将驾驶员置于危险之中的需要。

AI可以自动化大部分道路行驶时间，使卡车司机只需要在最后几英里内接管驾驶。多家公司正在努力使自动驾驶卡车成为现实。例如，开发商图森未来在2021年成功完成了其无人驾驶卡车项目的完全无人驾驶试驾。

3.公用事业和能源维护

公用事业和能源行业的员工面临许多职业危害，包括被电击和跌落等。AI可以通过更精确的预测性维护来减少员工暴露的风险。

使用基于AI的数字孪生技术，可以紧密监控电网，精确预测何时和何地需要关注。这可以使维护人员集中精力在最需要关注的电网上。

此外，LiDAR、摄影测量和AI等技术可以减少电杆检查中的手动过程，减少手动任务的数量，从而减少因电气事故而受伤的可能性。

AI 机器人甚至可以在公用事业维护方面提供帮助。世界各地的多家开发商正在研发能够自动或通过远程控制检查高压电力线的机器人。这些机器人使用摄像头和传感器沿着电力线滚动以搜索问题。同时，人工维护技术人员可以从地面安全地查看数据和图像。

4.高危医疗程序

外科医生从事着世界上最危险的工作之一。虽然外科医生本身在工作中可能不会立即面临危险，但由于手术的敏感性，他们的工作风险很高。如果医务人员犯了错误，可能会立即对患者的健康产生负面影响。

机器人和人工智能可以在手术室提供支持，改善患者的治疗效果并降低风险。如今，这两种技术都已在世界各地的医院中使用。例如，机器人辅助将胃肠道手术中危及生命的并发症发生率降低到0%–2% 。

人工智能机器人可以通过执行高精度手术任务来帮助医生。手术机器人甚至可以让医生远程监督手术。这将使人们能够从世界任何地方的医生那里获得安全、高精度的手术。此外，人工智能可以帮助外科医生通过分析医疗数据来预测术后并发症并识别患者的风险因素。

5. 农业

从事农业工作通常涉及使用大型机械、与动物打交道以及在高温等恶劣天气条件下外出。人工智能机器人可以通过自动化高风险工作使农业产业更加安全。这也将有助于解决农业劳动力短缺问题。

澳大利亚莫纳什大学的学生开发了一种可以自主采摘苹果的人工智能机器人。机器人使用相机视觉来确定苹果是否成熟。它使用机器人软抓手以每7秒采摘一个苹果的速度从果园中巧妙地采摘苹果。像这样的机器人可以让农场工人远离阳光和高温，减少晒伤、中暑和其他与温度有关的疾病。

这种类型的机器人也不仅仅是用来摘苹果，同样的技术可以应用于几乎任何一种农产品采摘。有一个机器人来弥补劳动力短缺也会减少人手不足的团队的压力。这可以进一步降低受伤和工作场所压力的可能性。

当下很多人都担心他们的工作会被机器人抢走。然而，人工智能和机器人技术实际上可以通过自动化高风险任务来让职业生涯更加安全。在危险的职业领域战略性地使用人工智能可以降低工伤和疾病的发生率。与 AI 同事一起工作时，员工将变得更安全、更健康、更舒适。

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