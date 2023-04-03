2022胡润品牌榜发布：贵州茅台 抖音、微信并列第四

站长之家(ChinaZ.com) 4月3日 消息:今日，胡润研究院发布《2022胡润品牌榜》，这是胡润研究院连续第十七年发布胡润品牌榜。胡润品牌榜从去年的200强扩大至300强，上榜门槛从去年的60亿元调至25亿元。

2022最具价值中国品牌十强分别为:

榜单显示，贵州茅台连续第五次成为“最具价值中国品牌”，是唯一一个市值万亿级的品牌。第一名贵州茅台的价值，相当于后面六个品牌加在一起。

抖音品牌价值下跌33%至1600亿元，但排名上升一位，和微信并列第四，微信品牌价值下降35%。抖音和微信并列最具价值民营品牌。

京东下跌25%至1200亿元，但排名上升两位至第七。从百分比来看，小红书是价值涨幅最大的品牌，增长至去年的3倍，达210亿元，进入百强。

此外，拼多多、天猫和淘宝跌出十强，拼多多从第10跌至第14，天猫从第7跌至第15，淘宝从第8跌至第28。

阿里巴巴仍然是上榜品牌最多的母公司，共8个品牌上榜，具体包括天猫、淘宝、菜鸟、饿了么、优酷、盒马鲜生、高德地图、飞猪。

从价值下降的数额来看，下降最多的是天猫，下降近1，400亿元;其次是腾讯，下降了1，100亿元。

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