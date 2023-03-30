网易有道将推出教育场景下的ChatGPT模型“子曰”

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日 消息:据财联社消息，网易有道自研的教育场景下类ChatGPT模型将于近期推出，该模型名称为“子曰”。

据悉，网易有道基于AI英语口语老师和中文作文批改场景的DEMO已完成，近期会开放内测。

此前，有消息称，有网易有道AI技术团队已投入到ChatGPT同源技术（AIGC，AI生成内容）在教育场景的落地研发中。

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