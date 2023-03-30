英国发布针对 ChatGPT 等人工智能治理的五项原则

站长之家(ChinaZ.com) 3月30日消息:当地时间周三，英国政府发布了针对人工智能产业监管的白皮书，概述了针对 ChatGPT 等人工智能治理的五项原则：安全性和稳健性、透明度和可解释性、公平性、问责制和管理，以及可竞争性。

在未来 12 个月，监管机构将为相关组织发布实用指南以及风险评估模型等其他工具，遵循五项原则制定具体规则。此外，议会也将制定具体人工智能法案。各企业应明确何时以及如何使用人工智能，并公开展示决策过程，以便充分披露使用人工智能存在的风险。

最近，OpenAI 公司开发的 ChatGPT 引起了广泛注目。这个工具被用于写论文和法律文件等各种用途，成为有史以来发展最快的消费级应用之一。但是，专家们对这项技术的负面影响感到担忧，包括虚假信息、网络犯罪以及更严重的风险，如创造大量「无用阶层」和人工智能失控等。

日前马斯克和 1000 多名人工智能专家及行业高管联合发布了一封公开信，呼吁暂停训练比 GPT- 4 更强大的人工智能系统至少六个月。这项提议的理由是，这种系统对社会和人类构成潜在的风险。

公开信指出，「只有在我们确信这些系统的效果是积极的、风险是可控的情况下，才应该开发强大的人工智能系统。」马斯克此前多次表达了对人工智能的担忧，他在今年 2 月的一个视频讲座中表示，人工智能是未来人类文明最大的风险之一。

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