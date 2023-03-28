视频号将发布付费订阅功能 助力优质创作者收入提升

站长之家(ChinaZ.com) 3月28日 消息:3 月 28 日， 2023 微信公开课PRO·微信之约直播开讲。会上视频号公布了包括付费订阅功能与“原创权益”扶持等多项产品计划，未来将支持创作者设立付费内容专区，同时提供包括评论区广告分成、原创内容保护等功能，助力更多创作者收入提升。
数据显示，2022 年，视频号直播带货销售增长了800%，累计有收入的作者数对比 2021 年增长了2. 64 倍。
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“即日起，创作者参与所有小任务将增加40%+++收益”。微信发消息称【视频号小任务】迎来全新升级，本次升级可以为创作者带来丰厚收入回报。视频号为创作者增加收益此举，你觉得可以胜出吗?欢迎评论区留言。
3月28日，2023微信公开课PRO·微信之约在广州正式开讲，视频号、微信支付、小程序、搜一搜、企业微信等重要应用组件的负责人悉数亮相，现场发布了各个板块未来一系列新计划、新能力，其中包括对助力创作者、经营者提效增收的一系列计划，以及链接行业，助力数实融合发展的各类新工具，新应用。视频号:发布创作者分成计划+助力更多创作者获得收入上线三年以来，作为
视频号又有了各种新动作。就进行了视频号小任务升级，创作者参与小任务将增加40%收益，为创作者带来了更多收益。以上改版、规则修订和更新，进一步规范了商家卖货动作，且流量的倾斜尤其对于垂类商家和账号友好，这类型商家和账号要开始思考和布局自己的流量承接和卖货转化提升。
苹果公司CEO蒂姆·库克+开启了2023中国之行。库克突然现身位于北京三里屯的苹果零售店内，与果粉亲切合影拍照。Sensor+Tower数据显示，得益于2月上旬胡桃和夜兰角色活动的举办，以及2月下旬3.5版本的更新，米哈游《原神》2月海外收入再度迎来增长，蝉联出海手游收入榜冠军，并重回收入增长榜榜首。
声明：本文来自微信公众号“李檬”，作者:天下秀创始人，授权站长之家转载发布。伴随着AIGC，未来的内容产业将诞生出前所未有的价值创造力。正如行业的预期，我认为，AIGC一定会与Web3.0的经济系统发生融合，随着具有原创性和鲜明调性的内容创作者被AI高效筛选出来，未来的内容产业将催化前所未有的价值创造力。
boardmix是国内知名协作白板软件，旗下资源社区每天都汇集着数千自由创作者，他们是来自各行各业的团队、职场精英、管理者、内容生产者、老师学生......在+boardmix博思白板，相信社区的力量是强大的。为了进一步打造个性化的社区体验，boardmix社区2.0重磅升级，覆盖了12个使用场景、11种用户角色，同时增加了[模板发布入口]，让久经考验的用户有机会与boardmix博思白板社区用户分享先进知识，建立好友关系，输出最+佳实践!boardmix博思白板社区是一个集模板分享、学习、共创为一体的在线资源社区，如何从使用者到共创者呢?下面我们将从4个方面帮助大家全面了解社区、参与社区互动、获得更好的社区体验!01.模板数突破1000+全面覆盖12个使用场景截止目前，boardmix社区中已经发布了1000+的模板资源，由社区驱动的模板资源库包含各种现成的工作流程、用户研究方法论和活动模板等。本次boardmix博思白板官方还发出邀请，诚邀国内外优+秀的创作者加入社区的创作，共建国内高效职场模板开放生态。
在“2023百度内容生态共生大会”上，针对“创作者是否会被AIGC取代”一事，百度方面表示，人类历史上的每一次科技变革都给出了答案。造纸术让纸张替代了竹简和绢帛，却没有剥夺书生写诗作文的机会是进一步促进了知识的普惠化;汽车普及的时候，聪明的马车夫也不会因此失业是率先取得了驾照。百度还表示，接下来，百度移动生态将会全面整合生成式AI，推出内容创作的一站式AI创作平台、AI笔记等系列AIGC产品。
为了维护微信生态的良好秩序，防范网暴对当事人、对社会造成伤害，平台升级了视频号防网暴功能。视频创作者在视频号个人主页的隐私设置中，打开“开启评论、弹幕、打招呼消息”的开关，开启后该帐号不会再收到评论、弹幕、打招呼消息。针对自己的视频，长按可以关闭单个视频的评论。
3月7日，腾讯发布关于《视频号小店设置主营类目功能》公告。自本公告发布之日起至3月13日，平台将要求店铺类型为官方旗舰店、旗舰店、专营店的店铺配置主营类目，有以上类型店铺的视频号橱窗商家需在店铺后台进行相关配置，逾期未配置的将在3月14日由平台按照店铺入驻时提交的类目进行选择配置。选择主营类目后，只可售卖主营类目下的商品，非主营类目商品不可上架售卖，同时已上线的非主营类目商品将会下架。
腾讯净利润终于恢复了双位数的同比增长。2022年第四季度，腾讯营收为1449.5亿元，同比增长1%;非国际财务报告准则下，净利润297.1亿元，同比增长19%。当机会和收益同时缩水，曾经为腾讯带来巨额回报的投资业务，或许也正向幕后退去。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。
支持18bit三ISP、支持4K HDR视频拍摄骁龙7+ Gen2 是首款在骁龙 7 系中支持18bit三ISP（图像信号处理器）的准旗舰级芯片。它支持极致的动态范围，一次能拍摄 30 帧图像，暗光下也能带来更优秀的色彩表现能力。它最高支持高达 2000 万像素的照片拍摄，也支持4K HDR视频拍摄。
GPU和AI性能提升了100%骁龙7+ Gen2 的GPU采用了Adreno 660L，相比上一代骁龙 7 系芯片，GPU性能提升了100%。它还支持部分Snapdragon Elite Gaming特性，例如自适应可变分辨率渲染、立体渲染等。骁龙7+ Gen2 的AI引擎采用了Hexagon 780L，相比上一代骁龙 7 系芯片，AI性能提升了100%。它还支持高通aptX骁龙畅听技术。
最高主频达到了2.91GHz，安兔兔跑分达100万分骁龙7+ Gen2 的CPU采用了ARM Cortex-X2 为基础的超大核，最高主频达到了2.91GHz，大核为2.49GHz，小核为1.8GHz。相比上一代骁龙 7 系芯片，CPU性能提升了50%1。据跑分网站显示，骁龙7+ Gen2 在Geekbench5 单核得分为 1100 多分，在安兔兔跑分中达到了 100 万以上。
是骁龙7+ Gen2 是高通于 2023 年 3 月 17 日发布的第二代骁龙 7 系移动平台，内部型号为SM7475-AB。它基于4nm工艺制造，采用1+3+ 4 的Kryo CPU架构，拥有强大的性能、图形、AI和影像能力，支持5G双待双通，也是在骁龙 7 系中首次实现了 5G 双待双通，采用骁龙 X62 5G 调制解调器，支持 WiFi 6/6E 和蓝牙 5.3。
Redmi Note12 Turbo首发骁龙7+Gen2 首发机型是Redmi Note12 Turbo，考虑到骁龙7+Gen2是定位中端处理器，预计会在之后其他机型陆续使用这款处理器，包括国产性价比比较高的几个品牌都会推出搭载这个芯片的智能手机，具体的型号预计会在近期陆续公布。骁龙7+Gen2 采用了台积电4nm工艺，1*2.91GHz X2 超大核+3*2.5GHz A710 大核+4*1.8GHz A510 小核，Adreno 725 580MHz GPU，骁龙X62 5G基带。 相较于前代CPU性能提升超50%，GPU性能提升 2 倍。
CPU主频最高可达 2.91GHz，内置骁龙 X62 5G 调制解调器骁龙7+ Gen2 采用经典的 1+3+4 架构，台积电4nm，1*2.91GHz X2 超大核+3*2.5GHz A710 大核+4*1.8GHz A510 小核，Adreno 725 580MHz GPU，CPU主频最高可达 2.91GHz，性能提升高达 50%，GPU 和 AI 引擎部分都有 2 倍的增长，整体能效提升 13%；骁龙 7+ 还是 7 系移动平台中首次支持 18bit 三 ISP 的准旗舰级芯片。支持极致的动态范围，一次能拍摄 30 帧图像，低光下也能带来更出色的色彩表现能力，最高支持高达 2 亿像素的照片拍摄，也支持 4K HDR 视频拍摄。第二代骁龙 7+ 还支持部分 Snapdragon Elite Gaming 功能，例如自适应可变分辨率渲染、立体渲染，当然也将支持高通 aptX 骁龙畅听技术；采用骁龙 X62 5G 调制解调器，也是在骁龙 7 系中首次实现了 5G 双待双通，支持 WiFi 6/6E 和蓝牙 5.3。
卧龙苍天陨落里化解是最为关键的游戏机制，只要掌握了化解那游戏中大部分敌人都可以轻松应对，不过化解这个操作还是需要熟悉并经过大量练习才能完全掌握的。什么是化解？化解是指卸开敌人攻击使其破绽大开的战斗技巧。攻击遭破解的敌人会失去平衡，在降低敌方气势的同时提升自身的气势。就像只狼中的弹刀一样，气势与架势槽的设定类似，在本作的战斗系统中具有非常重要的作用。为什么不能化解？不能化解有两种可能，第一种是你没有准确掌握使用化解的时机，第二种可能是你的装备负重超过上限了，装备重量超过100%的状态时会无法进行化解，且回避和使用武技时消耗的气势会大大增加。因此在配装时一定要注意负重不能超过100%。化解时机如何判断？卧龙的化解判定还是比较宽松的，大概为 24 帧，也就是有0. 5 秒左右会被判定成功。这里需要注意的是，化解普通攻击时只需注意抬手动作即可，近战时看到对方抬手按化解即可成功判定，化解红光大招时则需要注意不能第一时间按化解，而是要等红光变亮才是正确化解时机，如果是冲击型的大招则需要等到快要近身时按才能成功化解。
卧龙苍天陨落里玩家可以获得道具金蝉之壳，那么金蝉之壳要给谁，又能获得什么奖励呢？其实很简单，玩家在打到解锁天柱派后，就可以到天柱派找站得最高的人，沿着塔上缠绕的树枝上去，就可以把金蝉之壳给他，而他则会给你丹药、真气大结晶和武器等奖励，给满 20 个以后还会解锁一个成就“羽化登仙”，是白金玩家必不可少的收集成就之一。
动作角色扮演游戏《卧龙苍天陨落》现已推出，其特色是与 Koei Tecmo 的开发商 Team Ninja 提供的相同类型的硬核动作战斗。硬核战斗带来了治愈自己的方法。卧龙让你使用龙愈之壶来治愈自己，就像来自黑暗之魂的 Estus Flasks 和前忍者龙剑传制作者抄袭的其他类似游戏一样。值得庆幸的是，您可以升级它们，以便从中获得更多的治疗能力;这对于未来的BOSS战斗至关重要。要增加龙愈之壶的药效，你需要找到龙脉晶石和精华。在您下次访问战旗（您的篝火）之前，龙脉晶石会增加最大治愈次数。精华则会增加你治疗的伤害量。两者都是必不可少的。这是有关如何查找这些重要项目的指南。卧龙的龙愈之壶升级地点我们将列出该区域的章节/阶段和水晶/精华。任务:侠义二人龙脉精华位置杀了朱炎老大后，你会找到一个铁匠朱霞。继续经过僵尸并进入大型建筑物。在后面，有一个装有水晶的箱子。任务:燃烧的黄色天堂龙脉精华位置放置第二面战旗后，爬上弓箭手所在的壁架。继续寻找一只老虎睡在靠近木门和其中一个旗帜位置的箱子前。它包含本质。任务:哭泣的幽灵谷龙脉精华位置在你升起梯子上的战旗后，往山下走，你应该会在你的右边看到吃垃圾的熊猫。继续寻找两个老虎敌人。杀死他们并领取地上的物品作为奖品。任务:黄天魔堡龙脉水晶位置打开战旗后面的堡垒大门后，向左转。与守卫入口的食人魔战斗。水晶在战斗附近的长凳上。任务:寻找不朽的巫师龙脉精华位置打败猪破龙（鳄鱼小老板）后从战旗向右走，走到房间的尽头。向左转，爬上围墙到达营地。向左转，跳过藤蔓，直到到达本质。它就在战旗的正上方。任务:堕落的太监龙脉精华位置要找到这个，您需要找到洛阳地牢钥匙。从紫水湖所在底层的战旗进入靠近战旗的牢房，里面有很多丧尸，打败他们。钥匙在火盆附近的一具尸体旁边。要获得精华，请到紫色湖的对面，就在外面有火把的房间入口前，向左转。用钥匙打开这里的牢房门，拿走精华。钥匙适用于每个单元格，所以不要担心它是一次性物品。龙脉水晶位置当你到达 Boss 前面的战旗时，绕过大神庙的右侧。先杀死那里的敌人。然后找到位于小桥另一侧竹树旁边的水晶。任务:虎牢关之战龙脉精华位置在侧营战旗（就在主堡垒之前）击败了腐化的持斧士兵后，跳上弩炮并向阻挡前方脚手架上胸部路径的木制路障发射箭。精气在胸中。任务:黑夜过汉水龙脉精华位置从最后一面战旗向左走，到达最后的物品。从这里，双跳到带阳台的小小屋上，找到里面的箱子。任务:暴君的最后盛宴龙脉精华位置杀死鳄鱼小boss后，爬上椽子，跳到悬浮在水面上的吊笼。本质就在那里。龙脉水晶位置当你进入竹园时，跳上右边的墙。你也可以通过击败守卫楼梯的持斧士兵到达人行道。到达这里后，走到人行道的另一端，在右转之前，跳下左边的小缝隙，领取水晶。任务:艺人的命运龙脉精华位置激活第二面战旗后，继续经过神殿。前往池塘上的桥，老虎在该地区巡逻，上面有一个巫师。本质在桥的顶端。任务:战火熊熊龙脉精华位置排干河水并露出龙头后，回到前一个地牢的隧道，走到楼梯底部时右转。打败石像，走下现在完全露出的楼梯，到达水池底部。爬上另一边以获取精华。