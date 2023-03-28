阿里巴巴设立六大业务集团，或考虑集团拆分独立上市

站长之家（ChinaZ.com）3月28日 消息:今日，阿里巴巴集团CEO张勇发布全员信，宣布启动新一轮公司治理变革，以促进自我变革并开创未来。

根据方案，阿里巴巴集团将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。各业务集团和业务公司将实行董事会领导下的CEO负责制，阿里巴巴集团将全面实行控股公司管理。

张勇在信中表示：“市场是最好的试金石，未来，具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。阿里巴巴集团需要每一位员工回归创业者状态，拥抱变化并在变革中寻求机遇。”

附全员信:

唯有自我变革，才能开创未来——关于阿里巴巴集团组织治理变革的决定

各位阿里人:

在即将迈入新财年之际，首先我要感谢过去一年间，面对很多全新挑战之下你们始终如一的努力和贡献。

自我变革永远是保持初心、开创未来的最好选择。阿里巴巴从1999年成立伊始，就不断在创新和变革中演进和迭代，始终用生产关系的先进性来驱动先进生产力的释放、创造价值、引领发展。今天，我们也将迎来阿里巴巴创办24年来最重要的一次组织变革。

今天的阿里巴巴，已成长为多业务、多业态的超大型组织，这些业务特质不同，面临的市场环境不同、客户不同、发展阶段也不同。新财年伊始，我们全力响应国家“拼经济”的号召，以协助中小企业全面数字化升级，打造现代商业数字基础设施为目标而积极行动起来。推动生产力的发展并创造不同，首先必须从生产关系的变革入手，而变革又必须从集团顶层开始。

八年前的2015年，集团全面提出中台战略，形成了“大中台、小前台”治理模式下的One Company。从2020年开始，集团积极倡行打造敏捷组织，推行多元化治理结构下的经营责任制，目前已经设立了多家独立经营的环路公司。今天在此基础上，我们将进一步深化变革，走向组织治理的全新阶段——构建“1+6+N”的组织结构，即在阿里巴巴集团之下，设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司，并分别建立各业务集团和业务公司的董事会，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的CEO负责制，对各自经营结果负总责。具体计划如下:

成立云智能集团，由我兼任CEO;

成立淘宝天猫商业集团，戴珊（苏荃）任CEO;

成立本地生活集团，俞永福担任CEO;

菜鸟集团继续由万霖担任CEO;

成立国际数字商业集团，蒋凡任CEO;

成立大文娱集团，樊路远（木华黎）担任CEO。

此外，其他具备条件的业务组织将设立多家业务公司，全面实行公司化管理。

让组织变敏捷，让决策链路变短，让响应变快，是本次变革的初衷和根本目的。此次调整后，除满足上市公司合规要求外，阿里巴巴集团的中后台职能部门将全面做轻、做薄，集团将全面实行控股公司管理。而我们多年以来积累的中后台能力，将有序进入到相关业务集团和公司，为前台业务发展继续发挥重要价值。多个业务集团和公司所必需的共享中后台服务，将通过专业服务公司的模式提供。在此也特别感谢集团中后台团队八年来的艰苦努力，正因为有了你们的宝贵沉淀，才有实施这次变革的坚实基础。

面向未来，每个业务集团和公司，都必须积极面对市场的瞬息万变和技术的日新月异，形成各自的发展战略，快速决策、努力进取、勇于创新，直面市场的考验。每一位阿里人，不论你身处哪个业务集团或者业务公司，都必须让自己回归到一个创业者的状态再出发，以自身的激情和实力接受市场的洗礼，创造属于自己的明天。我们相信，市场是最好的试金石，未来，具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。

市场的变化永不停止，新一代技术浪潮不断涌现，不拥抱变化就会变得僵化，不改变自身就会被时代打败。会当水击三千里，24岁阿里正迎来新的发展契机。我们有变革的勇气和使命感，更有变革的能力和底气。要成为一家活102年的好公司，要坚持让天下没有难做的生意，就必须始终自我驱动，必须具备自我变革的勇气，必须坚持走在自我变革的路上。

未来属于更坚定、更敏捷、更拥抱未来的人!

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官

张勇（逍遥子）

2023年3月28日

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