微信规范公众号模板消息 将逐步落实纯营销类消息拦截措施

站长之家（ChinaZ.com）3月24日 消息:微信公众平台运营中心发布关于规范公众号模板消息的公告称，近期平台发现，部分公众号下发的模板消息涉及包括但不限于商品营销、服务推广等内容。且利用颜色/表情符号诱导用户查看、点击。
上述行为损害了用户消息接收体验，给用户带来极大困扰，引起大量用户投诉。
为进一步规范模板消息下发行为，给用户提供更优质的消息接收体验。2023年3月30日起，微信将会进一步规范模板消息内容，规则如下:
1、限制部分消息内容展示
1）尾部/备注字段不支持展示;
2）自定义颜色内容展示为默认颜色;
3）emoji表情符号展示为“□”。
2、拦截纯营销类消息下发
对于纯为营销推广的模板消息，平台将会进行拦截。
3、加大对发送纯营销类消息帐号的限制力度
平台除了拦截纯营销类消息外，还会对发送该类消息的帐号采取限制添加模板、限制模板跳转等能力封禁措施。
请开发者们尽快自行调整消息下发样式和内容，以上规范生效时间如下:
即日起，平台会逐步落实纯营销类消息的拦截措施;
自2023年3月30日开始，去除尾部/备注内容、自定义颜色、表情符号。
微信表示，模板消息为服务场景下产生的即时服务通知，希望开发者们合理、正确使用模板消息相关接口能力，优化内容展示形态，避免下发营销推广内容，共同维护模板消息良好的消息生态，共同提升用户模板消息相关的服务体验。
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