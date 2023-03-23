抖音：全年识别拦截超440万件违规商品 清退售假店铺超2.1万家

站长之家(ChinaZ.com) 3月23日 消息:今日，抖音发布《2022抖音电商知识产权保护报告》，全面盘点平台在知识产权保护方面的相关举措和成果。
报告披露，2022年，抖音电商设立了严格的品牌准入门槛及核验要求，合作核验注册商标超1.4万个，拦截超9.2万次使用伪造或无效授权的入驻申请。IPPRO升级为业界首个覆盖电商全场景的一站式维权平台，为超2.4万个权利人和1.9万份知识产权备案维权提供服务，处罚侵权达人超1万次，删除侵权商品链接超15万条。
平台全年识别拦截超440万件违规商品，相关系统模型侵权拦截准确率提升27%;主动删除假货链接近50万条，清退售假店铺超2.1万家，处罚违规达人超9.1万个;处罚超3.6万个虚假品牌直播间和10.8万个画面侵权直播间。截至年底，消费者假货相关负反馈下降14%，直播间假货举报率下降15%。
报告显示，抖音电商非常重视保护图书和赛事版权。平台升级盗版图书治理机制，建立防控模型持续主动监测回查，对商家定期抽检。截至年底，平台主动扫描超34.6万件商品，封禁269家违规店铺，落地线下盗版打击案件5起。
报告还指出，抖音电商持续加强与社会各界合作共治，已与超600个品牌和近百家出版机构建立专人对接机制，在日常合作中为品牌保护提供通畅路径。
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