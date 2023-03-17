三星上线 OLED Era 网站 可查询各大品牌手机是否采用 OLED 屏幕

站长之家(ChinaZ.com) 3月17日消息:三星现已上线一个名为「OLED Era」的页面，允许用户通过搜索查询其三星智能手机是否使用的是三星的原厂OLED屏幕。这个页面对那些有兴趣了解三星智能手机所使用的显示技术的用户来说是有帮助的。

如果你想知道你的三星智能手机是否配备了三星的OLED屏幕，你可以访问三星显示网站上的「OLED Era」页面，你只需输入你的手机型号，就可以看到它是否使用了OLED屏幕。或者，你也可以浏览一下不同品牌的智能手机列表，找出哪些使用了OLED屏幕。

OLED屏幕是一种先进的显示技术，它比LCD屏幕更薄、更轻、更省电，并且有更快的刷新率。这使得OLED屏幕非常适合游戏和其他需要流畅画面的应用。三星通常会在它的高端智能手机系列，如Galaxy S和Galaxy Note上使用OLED屏幕。但是，并不是所有三星智能手机都有OLED屏幕。一些低端机型可能会用LCD屏幕来降低成本，但LCD屏幕也有一些缺点。

除了三星外，「OLED Era」页面还支持查询其他品牌的智能手机，如OPPO 、小米、一加、vivo等等。

三星OLED Era查询页面：https://oledera.samsungdisplay.com/eng/oledfinder/index.html

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