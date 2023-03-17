抖音电商拟新增抖音商城“DOU新品”规则

站长之家（ChinaZ.com）3月17日 消息:日前，抖音电商发布了了关于新增《抖音商城"DOU新品"规则》的公示通知，公示期2023年03月16日-2023年03月22日。

本规范适用于商品进入抖音商城的小店平台商家、全球购平台商家和内容（短视频/直播）进入抖音商城的创作者。

新品定义及要求

DOU新品，是指特定类目的商品在该店铺同款中上架时间最早，且抖音商城站内首次上架时间早于或等于外网同款商品发布时间，且商品满足新品周期，且符合新品特定要求的商品。

1.新品周期是自平台同款商品在抖音商城首次上架之日起算，新品期到期截止。

举例说明:若A店铺在2023年3月1日发布商品a，该商品平台同款为商品b（非同店），且b商品在平台首次上架时间为2023年2月1日，且外网的同款商品发布时间晚于2023年2月1日，而该商品对应类目的新品期为90天，则商品a和b的特定时间范围为2023年2月1日-2023年5月2日。

2.DOU新品特定要求包括以下条件，商品须符合以下全部要求:商品须为符合发布规范的正装商品，非旧款重发商品，非拍卖、二手、闲置商品，商品信息中不包含"特卖、清仓、反季、换季、二手、降价、勿拍、临期、试用、小样、专享、甩卖、奥特莱斯、outlet”等字样。

3.DOU新品同时会校验商品在创建的时候在商品属性中填写的“上市时间”，如果填写的时间错误或者不清晰将会影响DOU新品的认证。

4.除满足以上要求外，平台将根据商品吸引力、商品成交、品牌力和营销投入等整体指标择优做DOU新品认定，商家可登陆新品运营平台查询申请结果。

新品透标标准

1.DOU新品在抖音平台首次上架7天内，将在抖音商城搜索结果页和猜你喜欢，有机会获得“本周上新”标识透出，在首次发布超过7日，同时不满30天，有机会获得“本月上新”，新品订单量达一定阈值（订单大于等于500），有机会透出“人气新品”，同时不满足以上条件，自动去除相关标签。

2.商品被识别为DOU新品后，若出现不满足“第一条新品定义及要求”的情形，平台将立即下标，如有异议可以商家可以在新品运营平台重新申请上标。

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