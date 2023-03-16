百度公布文心一言邀请测试方案 首批用户可通过官网体验产品

站长之家(ChinaZ.com) 3月16日消息:百度在北京总部召开新闻发布会，主题围绕文心一言。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏正式发布预训练生成式大语言模型「文心一言」。发布会上，李彦宏测试文心一言的文学创作功能。李彦宏表示，为了保证演示效果，文心一言现场问答测试为提前录好的视频。

据介绍，「文心一言」目前包含以下五类落地场景：文学创作、商业文案创作、数理逻辑推送、中文理解、多模态生成。文心一言是百度基于文心大模型技术推出的生成式对话产品。百度在人工智能领域深耕十余年，拥有产业级知识增强文心大模型ERNIE ，具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力，在搜索问答、云计算、内容创作生成、智能办公等众多领域都有更广阔的想象空间。

百度公布了文心一言的邀请测试方案。 3 月 16 日起，首批用户可通过邀请测试码在文心一言官网体验产品，后续将陆续开放给更多用户。此外，百度智能云即将面向企业客户开放文心一言API接口调用服务， 3 月 16 日起正式开放预约。李彦宏介绍称，内测中「文心一言」并不完美，但市场有需求必须要推出来。

李彦宏说，我们相信，人工智能会彻底改变我们今天的每一个行业。AI的长期价值，对各行各业的颠覆性改变，才刚刚开始。未来，将会有更多的杀手级应用、现象级产品出现，将会有更多的里程碑事件发生。文心一言发布之后，将建立起真实用户反馈、开发者调用和模型迭代之间的飞轮，效果会迅速提升，给你「士别三日，当刮目相看」的惊喜。

文心一言云服务预约测试入口：https://cloud.baidu.com/survey_summit/wenxin.html

文心一言内测邀请码体验入口：https://yiyan.baidu.com/welcome

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