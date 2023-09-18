首页 > 业界 > 关键词  > 文心一言最新资讯  > 正文

AI视野：文心一言软件著作权获批；万兴科技发布大模型 “天幕”；Bing Chat确认采用GPT-4

2023-09-18 15:26 · 稿源：站长之家

📰🤖📢AI新鲜事

百度文心一言软件著作权获批

9月13日，百度“文心一言软件”著作权获批，8月31日向全社会开放，用户可以在应用商店下载使用。

百度、文心一言、文心大模型

要点:

1.9月13日，百度“文心一言软件”著作权获批，当前版本为V1.0.0。

2.8月31日，百度文心一言APP向全社会开放，用户可以下载APP或访问官网使用。

3. 文心一言开放后迅速成为应用商店下载榜首，是首个中文AI原生应用登顶。

Bing Chat创意和精确模式全面采用GPT-4

微软搜索主管Mikhail Parakhin确认Bing Chat在创意和精确模式下100%采用GPT-4。微软同时使用多种语言模型，还包括GPT-4Prometheus和自有的图灵语言模型。尽管大力宣传AI聊天和GPT-4，但微软在与Google的激烈竞争中仍需继续努力以提高市场份额。

Bing，必应，new Bing，搜索引擎，微软，AI，人工智能，chatGPT

要点:

1. 微软搜索主管确认Bing Chat在创意和精确模式下100%采用GPT-4。

2. 微软同时使用多种语言模型，包括GPT-4Prometheus和自有的图灵语言模型。

3. 尽管大力宣传AI聊天和GPT-4，微软仍需在与Google的竞争中继续努力。

网友用AI复现电影名场面!Midjourney+Gen2，7步完成「芭本海默」

在前两天芭比海默全网爆火之后，不断有网友“复现”用MidJourney+Gen-2制作电影的神技!一网友甚至晒出教程，称自己使用Midjourney和Gen-2在7步内完成类似电影「芭比海默」的动画短片制作流程，并分析了目前这种生成方式的优势和局限性。

image.png

要点:

利用ChatGPT编写剧本和字幕，Midjourney生成图片，再用Gen-2让图片动起来，最后合成就可完成类「芭比海默」短片。

现阶段 biggest难点在于Gen-2生成的人脸比较容易畸变，需要多次尝试找到较好效果。

如果未来Gen-2能够跟prompt描述连动，制作复杂剧情的生成电影将可实现。

老黄自曝:3个月卖出800吨H100的英伟达是一个“三无”公司

有分析公司算出来，英伟达最新GPU产品H100仅三个月时间就销售超过816吨。然而市值已超万亿的英伟达，竟是一个「无计划、无汇报、无层级」的公司。

要点:

英伟达H100GPU三个月内销量超过816吨，如果保持现在的销售速度，今年全年可销售3266吨。

英伟达CEO黄仁勋采取扁平化管理、不做状态报告、重视员工想法的方式领导公司。

目前全球对英伟达H100GPU需求巨大，但供不应求，各大科技公司与云服务商争相购买中。

谷歌修改“有用内容更新”政策 调整对AI生成内容的立场

谷歌最近更新了"有用内容"政策，调整了对AI生成内容的立场。这是该政策自2022年8月推出以来的第三次迭代。本次更新强调内容应该以人为本，而不仅仅是为搜索引擎而生成。谷歌表示会与OpenAI等公司合作，以帮助用户识别内容的来源。可以预见，AI生成的内容在网络上的比例会不断增加。

要点:

1、谷歌调整了有用内容政策，改变了对AI生成内容的立场，强调内容应该以人为本。

2、谷歌承认监管AI生成内容存在困难，将与OpenAI等公司合作以帮助用户识别内容来源。

3、可以预见，AI生成的内容在网络上的比例会持续增加。

全球首台AI汽车机器人“极越01”9月19日开启预订

极越汽车宣布将于9月19日推出全球首款AI汽车机器人极越01，开启限时预订，该车将成为中国首款搭载高通骁龙8295智舱芯片的车型。

微信截图_20230918082455.png

要点:

1. 极越01是全球首款AI汽车机器人，将于9月19日首发亮相并开启预订。

2. 极越01将成为中国首发搭载高通骁龙8295智舱芯片的车型。

3. 极越01将基于SEA浩瀚架构，并由文心一言等AI技术全面赋能。

英国法官用ChatGPT撰写裁决文件 狂赞:非常有用

英国法官首次公开承认使用ChatGPT撰写法庭裁决书，称其“非常有用”，他透露，他直接将ChatGPT生成的文字复制并粘贴到自己的裁决中。这一言论被认为是英国法官首次承认在工作中使用生成式人工智能软件的案例。

办公桌 起诉 法律 (1)

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

要点:

1、英国上诉法院法官Birss透露使用ChatGPT撰写知识产权相关裁决书。

2、他直接将ChatGPT生成内容复制粘贴，称其“非常有用”。

3、此举引发争议，ChatGPT可能生成错误信息，美国法官曾因使用它受批评。

《纽约时报》也开始招聘擅长生成式AI工具的高级编辑

《纽约时报》正在招聘一名高级编辑，负责将生成式人工智能工具引入其新闻编辑室，以确保时报成为该领域的领导者。该编辑还将制定使用GenAI的指导方针，平衡创新与风险。

要点:

1、纽约时报招聘高级编辑，负责引入生成式AI到新闻编辑室

2、编辑要确保时报成为GenAI创新及应用的领导者

3、还将制定使用GenAI的指导方针，平衡创新与风险

微软推M365Copilot早期访问计划，为澳大利亚机构引入AI生产力工具

微软宣布澳大利亚首批客户获得Microsoft365Copilot早期访问计划资格，该服务将大型语言模型与Microsoft365数据结合，为企业带来强大的AI生产力增强。

Microsoft 365 Copilot，微软，人工智能，AI，Office

要点:

1. 澳大利亚多家企业如AGL、Data#3、NAB等获得M365Copilot早期访问资格。

2. 金融服务业将是M365Copilot技术最快采纳行业之一。

3. 能源和公用事业企业也开始试点该服务，以提高工作效率。

👨‍💻💡🎯聚焦开发者

微软推出全新预训练模型phi-1.5仅13亿参数常识推理碾压Llama2

微软研究人员推出了一个仅有13亿参数的LLM模型Phi-1.5。结果表明，它在多个常识推理任务上优于参数量是其10倍以上的模型。这说明高质量数据比模型规模更为重要。

image.png

论文地址:https://arxiv.org/abs/2309.05463

项目地址:https://huggingface.co/microsoft/phi-1_5

要点:

1、微软研究人员推出了一个仅有13亿参数的LLM模型Phi-1.5。

2、Phi-1.5在常识推理任务上表现优异，优于多个参数量十倍以上的模型。

3、研究表明，模型参数规模不是决定性因素，高质量数据更为重要。

谷歌提出生成式图像动力学:让静态图片动起来

谷歌团队提出“生成图像动力学”技术，可以将静态图片转换成动态无缝循环视频，以及让用户与图片中的对象进行交互。

image.png

项目地址:https://generative-dynamics.github.io/#demo

要点:

1. 从包含自然运动的视频中提取运动轨迹，训练获得图像动力学先验模型。

2. 对输入图片预测像素级长期运动表示，转换为密集运动轨迹，生成视频。

3. 支持用户通过拖拽交互，场景会根据点的位置和方向产生对应运动。

新加坡华人团队开源全能「大一统」多模态大模型NExT-GPT

新加坡国立大学华人团队开源全能多模态大模型NExT-GPT，支持任意模态输入和输出，实现文本、图像、语音、视频之间的转换。

image.png

项目地址:https://next-gpt.github.io

代码地址:https://github.com/NExT-GPT/NExT-GPT

论文地址:https://arxiv.org/abs/2309.05519

要点:

1. NExT-GPT支持任意模态的输入和输出，实现了从任一模态到任一模态的转换。

2. NExT-GPT通过组合开源的编码器、语言模型和解码器实现了全能的多模态能力。

3. NExT-GPT实现了端到端的训练和指令微调，具有较好的多模态表示对齐能力。

Autolabel终结人工标注!AI标注比人类标注效率高100倍

最近，一家初创公司refuel上线了一个AI标注数据的开源工具Autolabel，它能够利用LLM（如GPT-4等）自动对数据进行标注，大大简化了数据标注流程。与人工标注相比，Autolabel可将标注效率提高100倍，而成本仅为人工成本的1/7。

image.png

要点:

1、开源工具Autolabel能用LLM代替人工高效标注数据，效率提升100倍，成本仅1/7。

2、Autolabel支持主流LLM，可快速标注NLP数据集，准确率高达88.4%，超过人工标注。

3、Autolabel可估计标注置信度，不同LLM可平衡成本与质量，大幅降低标注门槛。

中国研究人员推ImageBind-LLM:通过ImageBind实现LLM的多模态指令调优方法

中国研究人员最近提出ImageBind-LLM方法，通过ImageBind实现了大型语言模型的多模态指令调优，提高了其响应多种输入指令的能力。

image.png

项目网址:https://github.com/OpenGVLab/LLaMA-Adapter

论文网址:https://arxiv.org/abs/2309.03905

要点:

1. ImageBind-LLM支持图片、文本、音频、3D和视频等多种模式的指令输入。

2. 使用高效的调优方法，如图像编码器冻结和参数高效技术。

3. 提出基于图像特征的视觉缓存模型，用于增强不同模态间的嵌入表示。

Calvin Wong开发首个设计师主导的AI系统AiDA

时尚创新者Calvin Wong开发了首个AI设计师助手AiDA，它能识别设计元素提供修改建议，但强调AI的目的是激发设计师创造力，而非取代人类。

模特T台

要点:

1. AiDA是首个由设计师主导开发的AI系统，可以显著加速设计从草图到成品的过程。

2. AiDA通过图像识别提供设计修改建议，但Calvin Wong强调其目的是“促进设计师创作”，而非“取代设计师”。

3. AI在时尚设计领域应用带来个性化体验、专业化设计工具和可持续性进步等变革。

AI修改肖像模型DiffAE :可随意改变性别、年龄、表情、妆发等

DiffAE是一款强大的人工智能模型，能够实现图像到图像转换，可实现人像的年龄、性别、表情、妆发等方面的改变。DiffAE模型采用语义编码器结合条件DDIM，实现人像图像多方位的编辑转换。

image.png

要点:

1. DiffAE模型包含语义编码器与DDIM两部分，前者抽取图像高层特征，后者关注细节变化。

2. 模型可实现人像的年龄、性别、表情、妆发等多样化改变。

3. 应用范围广泛，可为创意设计、素材制作等领域提供支持。

智源开源中英文语义向量模型训练数据集MTP

智源研究院发布了一个包含3亿中英文文本对的大规模数据集MTP，这是全球最大的开源中英文语义向量模型训练数据集，旨在解决中文模型训练数据不足的问题。

微信截图_20230918090913.png

MTP数据集链接:

https://data.baai.ac.cn/details/BAAI-MTP

BGE 模型链接:

https://huggingface.co/BAAI

BGE 代码仓库:

https://github.com/FlagOpen/FlagEmbedding

要点:

1. MTP数据集包含1亿条中文记录和2亿条英文记录，是目前最大的开源中英文关联文本对数据集。

2. MTP综合多种数据源，包括各类开源数据集、网络数据等，丰富了训练数据。

3. 作为中国代表机构，智源持续开源大模型全栈技术，推动AI领域技术创新和协同发展。

斯坦福大学推出Spellburst 可简化艺术创意转化为代码的过程

斯坦福大学的研究人员推出了Spellburst工具，利用GPT-4语言模型，可以让艺术家通过语义输入创作代码，改进创意构思和编辑过程。

image.png

论文地址:https://arxiv.org/pdf/2308.03921.pdf

要点:

1. Spellburst让艺术家以语义方式编辑作品，GPT-4生成对应的代码。

2. 工具包含语义编辑面板，艺术家可以调整生成图像的各个方面。

3. Spellburst帮助艺术家从语义空间更快地过渡到代码空间，提高创作效率。

开源机器学习库vLLM 提升大语言模型推理速度

开源机器学习库vLLM通过PagedAttention算法和服务系统设计，在不改模型架构的前提下将大语言模型推理速度提升24倍，为降低LLM在实际应用中的部署成本提供了重要途径。

image.png

项目地址:https://github.com/vllm-project/vllm

论文地址:https://arxiv.org/abs/2309.06180

要点:

1、PagedAttention注意力算法通过采用类似虚拟内存和分页技术，可有效管理LLM推理中的关键值缓存内存。

2、vLLM服务系统几乎零浪费关键值缓存内存，内部和请求之间灵活共享缓存，大大提升吞吐量。

3、配备PagedAttention的vLLM相比HuggingFace Transformers提升了24倍吞吐量，无需改变模型架构，重新定义了LLM服务的最佳水准。

🤖📱💼AI应用

韩国互联网巨头NAVER发布大型艺术绘画模型DreamStyler

韩国互联网巨头NAVER子公司NAVER WEBTOON AI最近发布大型艺术绘画模型DreamStyler，能通过文字或图像实现不同艺术家风格的绘画转换，是数字艺术创作者的重要工具。

image.png

要点:

1. DreamStyler可以模仿梵高、毕加索等艺术大师的绘画风格。

2. 通过训练学习不同艺术风格的特征和转换规则。

3. 用户输入图像后可实现风格转换，为数字创作提供更多灵感。

“装逼”神器!BeFake允许你发AI“造假图”

一款名为“BeFake”的新应用推出，它被称为真人社交应用“BeReal”的“反面教材”，允许用户编辑并分享虚假的生活照片。

QQ截图20230918102512.jpg

要点:

1. BeFake允许用户编辑照片呈现虚假生活，满足社交平台吹嘘需求。

2. 应用方式类似BeReal，不同是上传的照片经过虚假修饰。

3. BeFake满足用户在社交网络上获得认可和赞美的心理需求，反映用户渴望在网上比阔气。

Suno AI推文本到音乐模型Chirp v1可根据风格和歌词生成音乐

Suno公司最新推出Chirp v1文本到音乐模型，可以根据风格和歌词提示生成不同风格的音乐。它最大的改进是v1可以将流派（如摇滚、流行、韩流等）和描述(如旋律或快节奏)转化为音乐。

image.png

要点:

1. Chirp v1可以根据流派和描述生成匹配的音乐，支持用[verse] [chorus]分段提示。

2. Chirp集成在Discord中，提供每月250个免费credit，还可购买更多生成次数。

3. 目前英语和摇滚表现最好，歌词内容和结构会影响生成效果。

AI音乐创作助手Soundful 提供各种风格的音乐模板

Soundful是一个一站式音乐创作助手，它提供各种风格的音乐模板，使音乐创作变得简单，只需点击按钮就能创作出专业水准的原创音乐。

image.png

体验地址:https://my.soundful.com/

要点:

1. Soundful提供海量高品质音乐创作模板，涵盖多种流派风格。

2. 提供大量可自由组合的鼓组、乐器、音效等音乐素材。

3. 简单易用的在线音乐创作界面，一键导出高品质音频文件。

面部换脸应用Reface 只需一张自拍就能将你植入视频中

Reface是一款使用人工智能技术实现面部换脸的移动应用，用户只需上传一张自拍照，就可以将视频或GIF动图中的人脸替换成自己，实现身临其境的沉浸式体验。

image.png

使用地址:https://reface.ai/

要点:

1. Reface应用了领先的人工智能算法，实现高质量逼真的面部换脸效果。

2. Reface拥有简单易用的移动应用界面，整个换脸过程只需要几秒钟。

3. Reface为大量用户提供稳定流畅的人工智能计算服务，可以同时处理海量面部换脸任务。

AI提示语:一个支持AI聊天、AI绘画的多功能平台

AI提示语是一个集成AI聊天、AI绘画等功能的人工智能平台，提供丰富的AI模型、可视化应用构建器、大量免费应用和多端支持，旨在帮助用户轻松创建和使用AI应用。

image.png

体验地址:https://www.tishi.top/

要点:

1. AI提示语提供语言、图像等各类领先AI模型，用户可以轻松调用实现不同需求。

2. 通过可视化拖拽构建器，用户可以无需编码快速创建自己的AI应用。

3. AI提示语拥有大量免费高质量应用，还支持网页、App、小程序等多端使用。

🤖📈💻💡大模型动态

万兴科技发布百亿级参数多媒体大模型 “天幕”

在2023世界计算大会上，万兴科技宣布将发布国内首个以视频创意应用为核心的百亿级参数多媒体大模型“天幕”，提供更专业化的AI创新解决方案，涵盖视觉、音频、语言等多模态AI生成和优化的能力。

微信截图_20230918093506.png

要点:

1、万兴科技在计算大会上宣布发布“天幕”百亿级多媒体大模型，以视频为核心应用场景。

2、“天幕”具备一键成片、AI美术设计等多种核心功能，提供专业化的AI创新解决方案。

3、除“天幕”外，万兴科技还展示了多款嵌入大模型能力的AI创新应用产品。

日本政府与科技巨头联手投资数亿美元开发日语语言模型

日本政府与主要科技公司投资数亿美元，致力于开发超越ChatGPT的文化敏感日语语言模型。该模型将在国家超级计算机上训练，计划明年以开源形式发布，参数规模超过300亿。为评估模型对日本文化的适应性，研究人员开发了Rakuda排名系统，GPT-3.5在排名中表现最好

要点:

1. 日本政府与科技公司投资数亿美元，开发文化敏感日语语言模型

2. 模型将在国家超级计算机上训练，明年以开源形式发布，参数超过300亿

3. 开发Rakuda排名系统评估模型对日本文化的适应性，GPT-3.5排名第一

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】618狂欢节特惠来袭！3年轻量云服务器，配置2核2G4M，只需396元

    腾讯云618狂欢节特惠来袭！现在购买3年轻量云服务器，配置2核2G4M，只需396元！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 百度文心一言软件著作权获批

    中国版权保护中心显示，9月13日，北京百度网讯科技有限公司“文心一言软件”著作权获登记批准，当前版本号为V1.0.0。8月31日，百度「文心一言APP」宣布向全社会全面开放。广大用户可以在应用商店下载“文心一言APP”或登陆“文心一言官网”体验。

  • 万兴科技发布百亿级参数多媒体大模型天幕

    在近日的2023世界计算大会上，万兴科技宣布将发布国内首个以视频创意应用为核心的百亿级参数多媒体大模型“天幕”。“天幕”多媒体大模型将以视频、绘图、文档等数字创意软件业务场景为依托，为创作者提供更专业化的AI创新解决方案。这些产品通过集成大模型能力，实现了数字创意软件的升级和智能化。

  • Bing Chat创意和精确模式全面采用GPT-4

    微软搜索主管MikhailParakhin在Twitter上正式宣布，BingChat在创意和精确模式下100%采用GPT-4。这一消息为微软在人工智能领域的发展迈出了重要的一步。市场竞争激烈，微软需要继续努力以实现其市场份额的增长目标。

    ​GPT-4 ​BingChat ​AI头条

  • AI视野：北京首批5款AI大模型产品正式开放；文心一言登顶Apple Store免费推荐榜

    北京首批5款AI大模型产品正式通过备案上线北京首批5款AI大模型产品正式通过备案上线，标志我国自主研发的大型语言模型进入商业化应用新阶段。注:图片由midjourney生成百度赢麻了!文心一言宣布开放后登顶AppleStore免费推荐榜百度文心一言APP宣布对全社会开放后，12小时内迅速登顶苹果AppStore免费排行榜首位，成为首个登顶应用商店榜首的中文AI原生应用。《使命召唤》将使用AI功能监控玩家语音聊天内容游戏公司Activision与Modulate合作，在旗舰射击游戏《使命召唤》系列中使用人工智能语音聊天监控系统ToxMod，检测仇恨言论等违规内容，11月全球发布。

    ​大模型

  • 对标ChatGPT！百度深夜官宣：文心一言向全社会开放

    今日凌晨，百度宣布，文心一言率先向全社会全面开放，所有用户可在苹果AppStore或各大安卓应用市场下载文心一言”App或登陆文心一言官网”体验。百度还将开放一批经全新重构的AI原生应用，让用户充分体验生成式AI的理解、生成、逻辑、记忆四大核心能力。文心一言内测一个多月便完成了4次大的技术升级，大模型推理成本已经降到了原来的十分之一，或者说推理性能提升近10倍。

  • 百度发布文心一言面向开发者三大举措 推出 AI Studio 星河大模型社区

    百度集团副总裁吴甜分享了百度自研大语言模型“文心一言”的最新进展，面向开发者正式推出AIStudio星河大模型社区、插件机制以及文心大模型“星河”共创生态计划。中国最大AI社区“飞桨AIStudio”现已凝聚了609万开发项目。文心一言自今年3月发布至今快速成长，熟练掌握的创作体裁超过200个，内容丰富度是发布初期的1.6倍，思维链长度是初期的2.1倍，知识点覆盖达到初期的8.3倍。

  • 文心一言率先全面开放！百度宣布文心一言正式上线

    8月31日，文心一言宣布率先向全社会全面开放。广大用户可以在应用商店下载“文心一言APP”或登陆“文心一言官网”体验。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，当文心一言向数以亿计互联网用户大规模开放服务后，能够获得大量真实世界中的人工反馈，这将进一步改进基础模型，并以更快速度迭代文心一言，创造更好的用户体验。

  • 百度预计将在年底推出文心大模型4.0 视文心一言为新流量渠道

    百度发布了2023年第二季度财报，营收为341亿元，净利润为52亿元。在电话会议上，百度管理层表示，公司将视文心一言为新的流量渠道，通过优化搜索功能和推动移动互联网生态获得更多流量。百度也正在努力开发文心大模型4.0版本，预计应该会在今年年底推出，相信最终只有少数公司能够在基础模型的研发上达到这种先进的水平百度将是其中之一。

  • 阿里通义行业大模型著作权获批

    天眼查App显示，近日，杭州阿里云飞天信息技术有限公司“通义行业大模型平台”软件著作权获登记批准，当前版本号为V1.0。杭州阿里云飞天信息技术有限公司成立于2019年3月，法定代表人为蒋江伟，注册资本100万人民币，由浙江阿里巴巴云计算有限公司全资持股。

  • 百度文心一言率先获批上线 向全社会开放

    凤凰网科技讯 8月30日，文心一言将率先向全社会全面开放，广大用户可以在应用商店下载“文心一言APP”或登陆“文心一言官网”体验。据了解，此次阿里通义千问、360智脑、讯飞星火等均不在首批获批名单中，而百度、字节、中科院旗下紫东太初等8个模型位列其中。据悉，百度还将开放一批经过全新重构的AI原生应用，让广大用户充分体验生成式AI的理解、生成、逻辑、记忆四大核心能力。今年3月16日，文心一言开启邀测。作为全球大厂中首个发布的生成式AI产品，文心一言的基础模型文心大模型早在2019年就在国内率先发布，近期升级的文心大模型3.

  • 天玑9200+首发机型有哪些？

    iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+和天玑9000有什么区别？

    核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。

    天玑9200+

  • 天玑9200+参数性能怎么样？

    台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+相当于骁龙哪个处理器？

    天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。

    天玑9200+

  • 天玑9200+跑分多少？

    在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。

    天玑9200+

  • 小米手环 8续航怎么样？

    7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。

  • 魅族 20 Pro屏幕参数怎么样？

    2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。

    魅族 20 Pro

  • 魅族 20 Pro参数配置怎么样？

    第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。

    魅族 20 Pro

  • 魅族 20参数配置怎么样？

    6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。

    魅族 20

  • Redmi Note12 Turbo是什么处理器？

    第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo屏幕参数怎么样？

    6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo参数配置怎么样？

    第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。

    Redmi Note12 Turbo

  • 华为Mate X3配置是什么样的？

    后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999

    华为Mate X3

  • 华为P60 Pro参数怎么样？

    6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。

    华为P60 Pro

  • 华为P60配置参数怎样？

    6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。

    华为P60

  • OPPO Pad2是什么处理器？

    天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。

    OPPO Pad2

  • OPPO Pad2参数配置怎么样？

    天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。

    OPPO Pad2

  • 骁龙7+ Gen2支持哪些网络技术？

    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

    骁龙7+Gen2

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM