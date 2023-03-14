那些曾被315点过名的品牌怎么样了 有的整改后重新走向

明天即将到来的是315国际消费者权益日。回顾去年的315，许多知名品牌被央视315晚会点名。例如，车企英菲尼迪因保密协议被点名。

消费者反映，车辆出现问题后，到4S店找问题时，被要求签订保密协议，不能向媒体或其他渠道披露相关问题。协议中还强调，一旦签订，就放弃对本次事件造成的损失或损害的索赔权，显然是为了掩盖事实。

此外，福特汽车也被点名，因设计缺陷导致变速箱进水生锈。但是，4S店和福特厂商并没有如实说明真相，还欺瞒车主，将责任转嫁。

事件曝光后，英菲尼迪发表了官方声明，道歉并解决了乘用车出现的问题。最后，推出的新款车将把变速箱从CVT更换为9速手自一体变速箱。

除了英菲尼迪，汉堡王因食品安全问题也在去年上了央视315晚会。报道称，2020年南昌汉堡王因在制作汉堡时未按规定使用足量食材，偷工减料。

此外，他们还修改了已经过期的食材保质期后继续使用，将过期的食物当做新鲜食物出售给顾客。事件曝光后，南昌市对市内6家有问题的汉堡王门店处以没收违法所得和罚款的行政处罚，罚款共计916，504.02元。

此外，对法定代表人处以顶格罚款，罚款合计2，816，029.78元。同时，在全市范围内开展了食品安全风险隐患大排查和“汉堡”餐饮服务单位食品安全专项整治。

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