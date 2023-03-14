midjourney v5版本即将发布 支持图片上传解析prompt功能

对于独特的艺术类型和摄影风格，最好的文本到图像提示关键字是什么?为了最好的+AI+艺术效果?建筑、奇幻艺术、角色渲染和标志设计怎么设置?我将很快通过并举例说明其中的一些，以便您可以看到差异，但这里有一个方便的参考指南。注意:使用艺术家的名字直接复制艺术家的风格是不可靠的;但你也可以只粘贴2件艺术品并复制一些东西最佳+MidJourney+提示:基础知识一开始就保