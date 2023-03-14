midjourney v5版本即将发布 支持图片上传解析prompt功能

站长之家（ChinaZ.com）3月14日 消息:最近，有付费用户登录midjourney 后收到官方的邀请信息。官方透露，即将发布下一代图像系统midjourney v5版本。
据悉，v5版本将采用全新的模型，生成的图像将会更加细腻和逼真，很多网友在对比V4生成的图片和V5测试图后发现，V5图像的分辨率更高、更好的细节以及添加更多的风格。整体来看midjourney v5将作出以下几点提升:
注：图为用户参与MidJourney V5评分的部分示例图
MidJourney V5生成图像拥有更高分辨率，生成高达1024x1024的图像开始。（V4版本为512x512）。
对prompt理解能力更强，在之前的版本中用户往往需要输入大量的描述语句让机器了解，新版本会强化机器人的理解能力，提高制图效率。
新版本也会加强眼镜等细节的刻画，面容处理更加逼真
手指问题也有所改善一些，更好避免手部畸形的问题。
新版本图形会更真实，加入了真实的人、场景和实物的模型。
更让人期待的是，midjourney v5版本还支持图片到文本功能，也就是添加图片上传后可解析prompt，这也大大节省用户思考prompt的时间。
另外，该团队目前专注于改进社区搜索功能，但新的网络开发人员的加入，个人图片搜索体验将继续改进。
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