波士顿动力机器狗走秀 网友：今年的时尚界太让人失望了

3月10日，波士顿动力官方放出了机器狗Spot上周在巴黎时装周走秀的视频片段，一共有五只机器狗Spot一起上台表演!

它们不光靠自己的舞蹈和灯光来制造气氛，还经常和真人模特玩互动，比如它可以变成一个“小跟班”，帮模特拎着包包跟在后面，然后它就会把包包还给模特。

Spot不仅在现场跳舞秀本领，还帮模特脱下外套露出里面的裙子。（当然最后它还要把外套还回去）

对此，网友表示很慌张了，今年的时尚界太让人失望了，不应该只靠酷炫来吸引人眼球，而是要多关心环保。

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