波士顿动力机器狗走秀 网友：今年的时尚界太让人失望了

3月10日，波士顿动力官方放出了机器狗Spot上周在巴黎时装周走秀的视频片段，一共有五只机器狗Spot一起上台表演!
它们不光靠自己的舞蹈和灯光来制造气氛，还经常和真人模特玩互动，比如它可以变成一个“小跟班”，帮模特拎着包包跟在后面，然后它就会把包包还给模特。
Spot不仅在现场跳舞秀本领，还帮模特脱下外套露出里面的裙子。（当然最后它还要把外套还回去）
对此，网友表示很慌张了，今年的时尚界太让人失望了，不应该只靠酷炫来吸引人眼球，而是要多关心环保。
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据美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国联邦航空管理局(FAA)称正在调查6日发生在波士顿洛根国际机场的一起碰撞事故，涉及两架美联航飞机。FAA在一份声明中称，“当地时间6日早上8点30分左右，当拖车将美联航515航班飞机从波士顿洛根国际机场登机口推出时，飞机右翼撞上了美联航267航班飞机的机尾。”声明还补充说，“这两架飞机事发前都准备起飞，机型是波音737。”据�
最近，大熊猫“和花”因其可爱形象和经常被小伙伴“夺笋”抢食而走红网络，成为“熊猫界女顶流”。根据企查查APP的信息显示，两家北京文化公司已经申请注册商标“熊猫花花”和“熊猫和花”。相关商标均在2022年11月和12月申请，国际分类包括服装、鞋、帽、科学仪器等。目前，这些商标的状态都是注册申请中。据悉，大熊猫“和花”于2020年7月4日与其双胞胎弟弟“和叶
2月11日，在四川绵阳平武境内的大熊猫国家公园老河沟片区，工作人员整理红外相机素材发现，布设在点位的红外相机拍摄到1月15日野生大熊猫活动的身影。桃花源老河沟保护中心工作人员介绍，这是首次在老河沟黑沟盐井点位拍到野生大熊猫影像。平武坚持保护与发展相结合，生态环境越来越好，大熊猫国家公园老河沟片区共布设红外相机153台，采取网格化管理、三级巡护体系结合、发动社区形成自发管理的保护地等有效措施，生物多样性保护成效显著。
在挑战全网最优雅的公主下午茶”话题里，本以为会有白富美的炫富合集，不料是网友们的本地美食展示，成了挑战全网最土的公主下午茶”。这也勾起了全国网友的发帖欲望，比如东北网友展示猪皮冻，副将网友展示竹笋冻厦门的则是面线糊，一些网友看完之后调侃称，这羞辱了多少爱装腔作势的人。其在中国逐渐流行，随着各地餐饮文化的融合，悄然在世界各地发展起来。
一加科技李杰晒出了一加Ace2V生活防水测试视频，视频中的一加Ace2V全程亮屏。网友惊呼这边框太窄了”。核心配置上，一加Ace2V采用1.5K直屏，搭载联发科天玑9000旗舰处理器，支持80W有线闪充，电池用4年依然很耐用，新品将于3月7日正是发布。
有网友发帖称，被超市告知央行正式通知：一元纸币将退出历史舞台”，引发网友热议和普遍关注。2月24日，湖南常德市西湖管理区亿客隆连锁超市回应称，情况属实，顾客可免费办理会员卡。商家做虚假宣传，误导消费者进店消费或提供服务，都属于违反《消费者权益保护法》的行为。
当张颂文乘坐飞机抵达机场时，一群粉丝来接他，并一路拍照。尽管他是明星，但他并没有摆出明星架子。希望大家能理智追星，不要打扰艺人的生活。
一位刚学英语的萌娃信心满满，觉得自己掌握了英语的窍门”。从视频上看，这位孩子自信满满的说出了自己英语的窍门，比如妈妈是妈ther、哥哥是哥ther、奶奶是奶ther，姑姑是姑ther等等。大家看到这一幕后是什么感觉呢？
宁阳县的一名男子在接到一通电话后，意外发现自己竟然成了一名网上逃犯。电话中的对方声称自己来自辽阳市公安局，要求他自首。网友调侃称:自己是不是心里没数吗?一首铁窗泪送给你。
近日有网友爆料称ofo小黄车客户端无法接收短信验证码，导致用户无法登录APP。虽然小黄车已经逐渐淡出人们的视野，但仍有一部分用户仍然关注着他们曾经的199元押金。另一位网友在微博上晒出自己的打卡截图，目前排名为820万，最近170天内前进了9316名，按照这个速度，我将在450年后拿到我的可怜的199元押金。
八核。AMD Ryzen7-5800X3D 是一款8核台式机处理器，于2022年4月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3（Vermeer） 架构和 Socket AM4。多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen75800X3D 具有96MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至4.5GHz。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。