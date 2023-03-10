京东CEO徐雷：百亿补贴是京东价格策略的一部分 效果超过预期

站长之家（ChinaZ.com）3月10日消息:京东发布2022年第四季度及全年财报。财报显示，2022年第四季度京东实现净利润30亿元，上年同期净亏损52亿元，市场预期净利润28.85亿元。

2022年，京东实现收入10462亿元，同比增长9.9%;归母净利润为104亿元，上年同期为净亏损36亿元;调整后净利润282亿元，同比增长64%。董事会已批准现金股利，为每股普通股0.31美元，或每股美国存托股0.62美元，股利总额将约为10亿美元。

在财报发布后的电话会议中，京东 CEO 徐雷在回应有关百亿补贴的问题时表示，京东的经营理念始终都是成本、效率和用户体验，价格是用户体验的重要因素，以往降价主要集中在大促活动里，但从商家、供应链来说不是最优解。京东希望调整营销策略来引导用户改变习惯，回归零售本质，有利于品牌商家发展。

他介绍，百亿补贴是京东价格策略的一部分。在指标上，百亿补贴主要考虑老用户回流和新用户增加，围绕用户健康程度和质量来进行。目前，百亿补贴活动在拉动老用户、带动新用户的效果上超过预期。京东的竞争力不仅仅是价格让利，而是供应链能力，有信心通过百亿补贴进一步提升京东的用户体验。

徐雷还称，（补贴）对于利润率影响非常低，我们有信心控制这一影响。展望2023年，徐雷认为，消费完全恢复至疫情前状态还需要时间，对于未来持谨慎乐观态度。

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