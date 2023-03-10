微软 Azure OpenAI 服务推出 ChatGPT 预览版：3 月 13 日开始计费

站长之家(ChinaZ.com) 3月10日消息:微软于2021年11月推出了 Azure OpenAI 服务预览，使客户能够挖掘大规模生成 AI （large-scale generative AI） 模型的能力，同时满足企业客户对 Azure 云计算基础架构的期望 —— 安全性、可靠性、合规性、数据隐私和内置的负责任 AI (Responsible AI) 能力。

Azure OpenAI 服务为企业和开发人员提供生产规模的高性能 AI 模型和行业领先的正常运行时间。它也为微软自身产品和服务提供助力。微软现已在 Azure OpenAI 服务中推出了 ChatGPT 预览版服务，使开发人员能够利用各种 AI 驱动的场景。

通过 Azure ChatGPT，现在可以增强现有的聊天机器人体验，以获得更高效的客户支持，以及更好的理赔处理自动化。此外，Azure 认知服务可以强大的方式与 Azure OpenAI 服务相结合，例如关于公司自身数据的基于知识的检索，以及构建和改进交互模式的更“可信”的响应。

微软 Azure OpenAI 服务客户今天可以开始使用 ChatGPT，但计费将于3月13日开始，价格为0.002美元 /1k tokens。

了解更多信息:https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/openai/chatgpt-quickstart

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