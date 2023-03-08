iPhone13是去年最畅销智能机 占去年iPhone销量28%

根据Counterpoint Research 的全球每月手机型号销售追踪，苹果在2022年十大最畅销智能手机榜单中占据八席。剩下的两个位置被三星占据。2022年，前10名榜单贡献了全球智能手机总销量的19%，与2021年持平。

苹果的 iPhone13是2022年最畅销的智能手机，占 iPhone 销量的28%。它是中国、美国、英国、德国和法国等主要市场最畅销的智能手机。此外，从2021年9月发布到2022年8月，iPhone13一直是每月销量第一的智能手机。iPhone14系列发布后的降价进一步推动了 iPhone13在发展中市场的销量。iPhone13的销量是 iPhone13 Pro Max 的两倍，是2022年第二畅销的智能手机。

iPhone 系列的 Pro Max 版本在2022年的销量首次超过其 Pro 和基本型号。它帮助 iPhone14 Pro Max 在2022年榜单中排名第三。它是2022年9月、10月和11月最畅销的智能手机型号。iPhone14Pro Max 的销量由旧机型iPhone用户的换代引领的。iPhone14Pro 系列的重大改进，例如灵动岛和更快的处理器，使其更具吸引力，因为基本型号与前一年的型号几乎相同。

iPhone12是2021年最畅销的智能手机，是2022年前10名中最老的机型。它在美国、日本和中国的销量依然强劲的销量依然强劲。每年推出的新 iPhone 降价增加了性价比，同时其5G 功能也发挥了重要作用。iPhone SE 2022是业内最紧凑的手机之一，排名第十。和它的前一代机型一样，它在日本卖得很好。

三星凭借其入门级机型 Galaxy A13和 Galaxy A03，在榜单上占据两个位置，比前一年多了一个。这两款机型是唯一上榜的 LTE 智能手机。与 iPhone 相比，这些型号的区域贡献分布更为均匀。

Counterpoint Research认为，随着品牌专注于清理库存和优化发布，2023年前10大智能手机的份额将会增加；还预计品牌将在2023年继续精简其产品组合，以最大程度地减少相互蚕食。全球市场上活跃的智能手机型号数量已经从2021年的4200多款下降到2022年的约3600款。与此同时，品牌将专注于其产品组合的高端化，以将销量转化为盈利能力。

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