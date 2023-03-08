微软提升必应聊天每日上限至120条

站长之家（ChinaZ.com）3月8日 消息:微软高管Mikhail Parakhin宣布，必应每日聊天次数上调至120次，并且每次聊天可以说8句话。
Mikhail Parakhin表示，未来有希望再次上调每日聊天次数。
就在一个月前，微软宣布正式将ChatGPT引入必应搜索（Bing.com），专门为搜索引擎定制。
新的必应提供了一个新的侧栏，可以显示更全面的答案。新的必应还提供了新的交互式聊天功能，可以生成内容并看到它引用的所有网页内容链接。
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微软正在测试必应+AI+的几个新功能，这些功能是隐藏的，只对部分用户开放。微软测试了必应的三种新回应语气功能，今天必应又测试了三种新模式--中立、友好和讽刺。由于该公司继续在有限的用户群中测试人工智能，因此目前等待名单上的数百万用户还没有权限使用必应+AI。
微软正迅速兑现其承诺，让用户对+Bing+AI聊天功能的个性拥有更多控制权。据+Web+服务负责人+Mikhail+Parakhin+称，微软正在为90%的Bing+预览版测试人员提供一个开关选项，选择自己想要聊天机器人的响应内容的风格。+PC+用户可通过直接在+Windows11的搜索栏中输入请求和问题来与+必应聊天机器人交谈。
最近微软在新版必应里引入了OpenAI旗下ChatGPT的相关技术，上线48小时内，就有超过100万人注册测试这款聊天机器人。新版微软必应上线不到10天就闯祸了，有不少用户表示在和必应的交流过程中，发现其出现了脾气暴躁、侮辱用户、操纵用户情感等令人毛骨悚然的行为。将一些伦理规则作为绝对律令，以代码的方式写入人工智能的程序中。
随着人们对其人工智能驱动的新必应传播错误信息的担忧不断增加，微软官方表示，它将再次放宽必应聊天机器人使用限制。「我们打算恢复更长的聊天时间，并且正在努力研究负责任地做到这一点的最佳方法，」必应团队在一篇新文章中写道。」上周微软表示将对用户提问做出一定限制，聊天体验的上限为每天+50+次对话，每轮+5+次对话，一次对话包含用户的提问和必应的回�
如果你正在使用微软公司的+Windows11系统，那可能很快可以体验直接在+Windows11任务栏中与新版必应聊天机器人“聊天”了。微软周二表示，在Windows11最新推送的更新中，集成Open+AI+GPT功能的新必应将出现在电脑的搜索栏上，使用户更轻松地调用AI搜索机器人。在最新版的Windows11中用户还可以通过截图工具进行屏幕录制，使用记事本时增加标签页等功能。
微软正在测试新的必应聊天服务，增加了必应聊天机器人回应响应的内容风格。一个来自必应聊天用户的小更新请求也将在某个时候被加入，该请求要求在必应聊天中实现「平滑滚动」。目前还没有关于这项功能将被添加的具体时间表。
微软已经开始与广告公司讨论它计划如何从其由生成性人工智能驱动的改造后的必应搜索引擎中赚钱，因为这家科技公司寻求与谷歌的主导地位作斗争。一位不愿透露姓名的广告主管说，在上周与一家大型广告公司的会议上，微软展示了新版必应的演示，并表示它计划允许在搜索结果的回复中提供付费链接。该公司在此前的投资者和新闻发布会上说，它在搜索广告市场上每获�
AI聊天机器人在获得最初的赞誉后，最近几天开始令早期体验者感到害怕和震惊。微博话题必应聊天机器人爱上用户并诱导其离开妻子”冲上热搜榜。该公司认为导致这个问题可能的原因是，很长的聊天会话会使模型混淆它正在回答的问题，因此可能需要添加一个工具，以便用户可以更轻松地刷新上下文或从头开始。
谷歌的聊天机器人演示活动出现翻车，导致其股价当天暴跌7%以上，然，微软的演示活动也存在着实际性错误，只是当时并没有人注意到已。微软嵌入类ChatGPT的必应聊天分析了Gap公司的最新季报，但是其中有一些错误，比如去除与Yeezy有关费用后的毛利率应该为38.7%必应却显示为37.4%;运营利润率应为4.6%必应却显示为5.9%。微软发言人表示:“我们承认仍有一些工作要做，并且预计在预览期间会出现一些错误，正因如此，反馈就显得尤为重要，这可以帮助我们学习和改进模型。
当地时间周三，微软发布了具有语音搜索和语音聊天功能的新版必应移动应用程序。内置在新版必应中的AI聊天机器人最初只在桌面端提供，目前已作为预览版添加到必应移动应用程序中，用户可以通过点击必应图标启动聊天会话。在过去的几天里，该公司一直在优化必应，以回应媒体报道的与必应内置聊天机器人之间的一些奇怪互动。
八核。AMD Ryzen7-5800X3D 是一款8核台式机处理器，于2022年4月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3（Vermeer） 架构和 Socket AM4。多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen75800X3D 具有96MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至4.5GHz。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。