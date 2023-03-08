微软提升必应聊天每日上限至120条

微软已经开始与广告公司讨论它计划如何从其由生成性人工智能驱动的改造后的必应搜索引擎中赚钱，因为这家科技公司寻求与谷歌的主导地位作斗争。一位不愿透露姓名的广告主管说，在上周与一家大型广告公司的会议上，微软展示了新版必应的演示，并表示它计划允许在搜索结果的回复中提供付费链接。该公司在此前的投资者和新闻发布会上说，它在搜索广告市场上每获�