百草味回应袋装土豆片只有1片；鸡你太美商标均被驳回；苹果推出黄色款iPhone14

苹果推出黄色款 iPhone14

昨日晚间，iPhone14系列的新配色黄色正式上架，支持iPhone14/Plus两款手机。

上述配色，于3月10日晚9点接受预购，3月14日发售。每位顾客限购6部黄色 iPhone14和6部黄‍色 iPhone14Plus，可享最长24个月免息分期服务。

售价方面，128GB版5999元、256GB版6899元、512GB版8699元。

此外，用户激活新 iPad 或iPhone，还可免费试用6个月iCloud+ ，轻松备份。

百草味 回应 袋装土豆片 只有1片

据红星新闻消息，针对有消费者反馈袋装土豆片只有1片土豆的情况，百草味回应称，经初步评估，可能是装袋过程中机器异常、速度过快，出现极个别小袋量少的情况，但产品总克数与外袋标识一致。

此前，有网友发布视频称，拆百草味袋装土豆片发现只有1片土豆。

鸡你太美商标均被驳回

天眼查App显示，“鸡你太美”已被多家公司及自然人申请注册商标，当前商标状态均为被驳回或无效。

此前，人民网评发文称，“鸡你太美”“你这个老六”等是恶俗烂梗，是因为它们侵袭了孩子的精神世界，乃至传递了不良的价值取向。

据悉，鸡你太美，是一句网络流行语，来自歌曲《只因你太美》的空耳。出自于蔡徐坤在综艺节目《偶像练习生》之中的自我介绍表演。

（举报）