HTC CEO：苹果头显最早今年年中或晚些时候发布

站长之家(ChinaZ.com) 3月7日消息:HTC的CEO兼董事长王雪红在世界移动通信大会接受采访时表示，苹果公司很快将在今年年中推出自己的混合现实头戴设备，但她并不担心竞争。

王雪红表示，苹果很可能会「很快」推出一款混合现实产品，最快可能在今年推出。混合现实是将物理世界和数字世界融合在一起的技术。「我认为最早的发布日期可能是今年年中或晚些时候。」王雪红表示。她补充说，苹果可能会优先考虑混合现实头戴设备，而不是增强现实眼镜。

通常，苹果会在其他公司之后很久才开始涉足某一特定产品趋势或功能。例如，iPhone直到2017年才推出双镜头相机，而HTC在2014年就推出配备双摄的HTC One M8手机。HTC在2018年以11亿美元的价格将其智能手机业务卖给了谷歌。

王雪红指出，「苹果总是更加谨慎。我认为市场现在足够大了，他们可能会进入。」但是，苹果的进入意味着HTC将面临更多竞争。

据市场研究公司Counterpoint Research的数据显示，2022年第二季度，HTC的XR（扩展现实）设备出货量超过10万部，比上年同期增长了158%。但是，其市场份额仍然相对较小。

目前，苹果公司尚未就此发表评论。

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