vivo Vision混合现实头显宣布下半年发布

站长之家（ChinaZ.com）4月22日 消息:vivo在X200系列发布会尾声阶段宣布，其MR（混合现实）头显设备vivo Vision将于今年下半年正式发布。这一消息引发市场广泛关注，业界猜测该设备或将与vivo X300系列手机同步登场，形成产品矩阵效应。

回顾历史进程，vivo Vision头显曾在博鳌亚洲论坛上以概念形式首次亮相。其外观设计借鉴苹果Vision Pro风格，正面采用弧形抛光玻璃面板，并集成多颗摄像头，但具体技术参数尚未公开。这一布局被视为vivo战略转型的关键一步，旨在通过MR技术强化实时空间计算能力，为未来消费级机器人应用奠定基础。

从技术路径看，vivo将MR设备定位为“机器人的眼睛”，其核心价值在于构建空间识别与理解能力。为此，vivo计划打造一套视觉感知系统，重点提升机器人在视觉捕捉、处理、理解、空间建模及边缘计算等五大维度的智能化水平。这一战略定位与vivo执行副总裁胡柏山此前表态相呼应——依托公司在AI大模型与混合现实技术领域的积累，vivo正加速布局机器人赛道，相关落地措施已进入实质推进阶段。

随着vivo Vision头显的发布，行业或将迎来新一轮技术竞争。这款被寄予厚望的设备能否在空间计算领域实现突破，仍需等待市场检验。

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