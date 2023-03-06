马斯克称推特将于本月推出加密私信功能

站长之家（ChinaZ.com）3月6日 消息:推特CEO埃隆·马斯克宣布，将在本月晚些时候推出加密私信功能。
马斯克在推文中写道:“我们的目标是在本月晚些时候推出回复个人DM（直接消息）的加密功能，用户可以使用各种反应表情符号。”
据悉，目前至少有数千名员工被解雇，员工总数减少了70%以上。马斯克除了降低成本，还在尝试各种办法为推特增加收入。
不久前，马斯克表示，推特现在正趋于盈亏平衡。
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当地时间周二，推特新老板埃隆�马斯克在回复用户推文时表示，推特将于下周开源算法。马斯克长期以来一直支持推特的推荐算法开源，甚至在他接管推特之前，他就一再表明了这一观点。推特仍然面临挑战，但如果坚持下去，现在有达到收支平衡的趋势。
凤凰网科技讯北京时间2月22日消息，推特老板埃隆马斯克周二宣布，推特的算法将于下周开源。“开源”意味着任何人都可以公开访问、查看、修改和重新分发推特源代码。”美国罗格斯大学社会学教授、社交媒体仇恨言论专家托马斯戴维森此前在接受采访时表示，将推特算法开源并且供研究人员使用，有助于打击极端主义言论，并确定其传播方式。
马斯克今天又在推特发牢骚:“随便你们怎么说我，但我用440亿美元收购了世界上最大的非营利性组织+。”对此有人评论道:“正确的。所以问题来了，你觉得马斯克这次是来真的吗是一如既往地打嘴炮?但不管如何，希望马斯克的开源承诺不要跟某位企业家一样变成+“下周开源马斯克”。
站长之家 2 月 15 日讯：推特CEO马斯克表示，在推特的经营状况稳定的情况下，计划到 2023 年底卸任推特CEO，并寻找到继任者。
2月15日，推特CEO马斯克在峰会上表示，他计划到2023年底卸任推特CEO，并寻找到继任者。马斯克说，在他退位前，需要让推特的经营状况稳定下来，包括财务健康和产品路线清晰。马斯克表示：我估计，到今年底会是找到另一位领导者的合适时机，因为我觉得今年底左右推特应该可以处于稳定状态。”不过，令全球网友想不到的是，马斯克今日贴出的一张照片显示，一条狗穿着CEO的黑色衣服，坐在了办公室的座位上。并且马斯克配文称，推特的新CEO是令人震惊的”。客观而言，要是马斯克真的把推特CEO的位置，安排成了这条狗，效果肯定是全球轰动级别的
凤凰网科技讯+北京时间2月14日消息，当地时间周一，许多用户发现，推特老板埃隆马斯克的推文在他们的信息流中疯狂刷屏。当用户打开推特主页时，到处都是马斯克的推文和回复。+不过，对于用户来说，这种“满屏尽是马斯克”的体验并不好，这会影响用户对其他人的关注。
凤凰网科技讯北京时间2月21日消息，就在马克扎克伯格宣布推出新的“Meta认证”订阅服务仅仅几个小时后，埃隆马斯克就在推特上表示，Meta将“不可避免”地走上推特的道路，对认证状态收费。有媒体在推特上发文称，扎克伯格抄袭了推特，以每月12美元的订阅价格为用户提供认证服务，并授予蓝色徽章。
当地时间周一，马斯克表示，推特裁员后留下来的员工3月24日就会获得可观的股票奖励。在经历了几次裁员后，马斯克上周末毫无预警地再次裁掉几百名员工，其中包括几名资深忠实员工和几乎所有产品团队成员。但推特的财务状况与SpaceX完全不能相提并论，也不清楚短期内市场对公司股票的兴趣如何。
凤凰网科技讯+北京时间2月28日消息，推特公司在上周末突然又进行了一轮裁员。埃隆马斯克周一向推特剩余员工发送电子邮件称，那些留下来的员工将在3月24日获得一笔“数量十分可观”的绩效股票奖励。一位刚被解雇的员工指出，“我认为他只是在把这个公司拆得精光，以尽可能精简的方式运营，直到市场好转”。
凤凰网科技讯北京时间2月17日消息针对此前媒体报道马斯克要求推特增加其推文曝光量，马斯克在2月7日发推文表示几家媒体错误的报道了他要求增加推文的曝光量的消息。并且称从他之前6个月的推文点赞和观看数量，特别是关注的比例都可以看出媒体报道的是错误的。此前就马斯克就着急“任命”了自己的柴犬Floki为推特CEO有网友在其推特下晒图称“第一次董事会会议怎么样?”另外，马斯克给了目前很火的聊天机器人ChatGPT很高的评价，同时，他也对人工智能潜在的安全问题表达了担忧。
八核。AMD Ryzen7-5800X3D 是一款8核台式机处理器，于2022年4月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3（Vermeer） 架构和 Socket AM4。多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen75800X3D 具有96MB 的三级缓存，默认运行频率为3.4GHz，但根据工作负载可提升至4.5GHz。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。