马斯克称推特将于本月推出加密私信功能

凤凰网科技讯北京时间2月17日消息针对此前媒体报道马斯克要求推特增加其推文曝光量，马斯克在2月7日发推文表示几家媒体错误的报道了他要求增加推文的曝光量的消息。并且称从他之前6个月的推文点赞和观看数量，特别是关注的比例都可以看出媒体报道的是错误的。此前就马斯克就着急“任命”了自己的柴犬Floki为推特CEO有网友在其推特下晒图称“第一次董事会会议怎么样?”另外，马斯克给了目前很火的聊天机器人ChatGPT很高的评价，同时，他也对人工智能潜在的安全问题表达了担忧。