ChatGPT式搜索或使得谷歌和微软成本增加10倍

站长之家（ChinaZ.com）2月23日 消息:最近，AI聊天机器人ChatGPT走红，这也让有些人认为未来这类ChatGPT式搜索可能会替代谷歌搜索等传统搜索引擎。不过，路透社的一份新报告指出了为每次搜索生成聊天会话的另一个问题:与传统搜索引擎相比，ChatGPT式搜索运行成本要高得多。

当下，谷歌搜索通过建立一个巨大的网络索引来工作，比如搜索某些内容时，这些索引条目会被扫描、排名和分类，最相关的条目会出现搜索结果中。谷歌的结果页面实际上会告知搜索某物时所有这些过程需要多长时间，通常不到一秒钟。

相比之下，ChatGPT风格的搜索引擎将涉及在每次运行搜索时启动一个以人脑为模型的巨大神经网络，生成一堆文本，并且可能还查询该大搜索索引以获取事实信息。

所有这些额外的处理都会花费更多的钱。海体路透社在与 Alphabet 董事长约翰轩尼诗和几位分析师交谈后，写道，“与被称为大型语言模型的 AI 进行交流的成本可能是标准关键字搜索的10倍”。

2022年Alphabet净利润接近600亿美元。分析师们表示，即使基于聊天机器人的搜索业务有广告收入，这项技术也可能对Alphabet的利润产生不利影响，并带来几十亿美元的额外成本。

投行摩根士丹利估计，如果“类似ChatGPT的人工智能聊天机器人能够用50个字的答案处理只有当今搜索一半的查询量”，那么到2024年，谷歌每年成本就要增加60亿美元。专注于芯片技术的研究和咨询公司SemiAnalysis认为，在搜索中添加ChatGPT风格的人工智能可能会让Alphabet多花30亿美元。

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