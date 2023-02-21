三星电子宣布将采用 5 纳米工艺为安霸生产自动驾驶芯片

站长之家(ChinaZ.com) 2月21日消息:三星电子公司周二表示，将为美国芯片设计公司安霸（Ambarella）生产先进的汽车芯片。

三星电子将利用其 5 纳米（nm）工艺技术，为安霸生产其汽车AI中心域控制器CV3-AD685。三星电子表示，安霸的CV3-AD685 系统级芯片（SoC）被用于作为自动驾驶汽车大脑的高级驾驶辅助系统（Advanced Driver Assistance Systems）。据悉，这款芯片的性能是前代 CV2 的 20 倍。

三星电子在新闻稿中表示：「这次合作将有助于改变下一代自动驾驶汽车安全系统，将人工智能处理性能、功率和可靠性提升到新的水平。」三星表示，将继续利用其先进的芯片制造技术提高代工业务的竞争力，并努力在快速增长的汽车芯片市场获得新客户。

三星电子执行副总裁兼代工企业规划主管Sang-Pil Sim表示：「三星将 5 纳米EUV FinFET技术引入汽车应用，以实现前所未有的ADAS和视觉处理器性能。随着一级汽车供应商已经采用该技术，我们相信其他汽车公司也会考虑使用以三星 5 纳米工艺制造的Ambarella CV3-AD SoC产品系列。」

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