Counterpoint：苹果 iPhone 14 Pro Max 物料成本比上代高 3.7%

站长之家(ChinaZ.com) 2月14日消息:据 Counterpoint Research 研究机构最新报告估计，128GB 苹果 iPhone14Pro Max 的物料清单 （BoM） 平均为464美元(当前约3160元人民币)。

这一数字比 iPhone13Pro Max 的 BoM 高出3.7%，其中苹果设计的新 A16芯片、AOD 显示屏和48MP 主摄像头被认为是高成本的主要因素。面向美国市场的 iPhone14Pro Max 毫米波型号 BoM 成本为474美元（当前约3228元人民币），而在其他市场销售的 sub-6Ghz 版本成本为454美元(当前约3092元人民币)。

详细的组件价格明细估计，与前代产品相比，苹果在 A16Bionic 芯片上的支出增加了11美元（当前约75元人民币），这项组件成本推高占据整个 BoM 价格的20%。与 iPhone13Pro Max 相比，iPhone14Pro Max 上具有 AOD 功能的新显示屏占 BoM 成本增加1%。在其他方面，48MP 主摄像头和随附模块使新手机的成本增加约6.30美元(当前约43元人民币)。

与iPhone13Pro Max 相比，新款 iPhone14Pro Max 的蜂窝连接组件价格便宜了约13%。苹果在 iPhone14Pro Max 内部自行设计的组件，包括触摸控制、连接、音频和电源管理电路，在手机的 BoM 成本中占有较大份额。Counterpoint Research 估计，苹果自主设计的组件现在约占手机 BoM 成本的22%。

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