老干妈辣酱回应退网：目前经营一切正常

日前，暴雪中国发表了《暴雪对国服玩家社区的更新说明》，其中一些消息直指网易，且因此内容，引发了市场和媒体的诸多非议。对此，网易发布长文作出回应，针对网易拒绝关于暴雪提议的顺延服务六个月”，网易认为：暴雪的这种提议包括今天突发的声明是蛮横的、不得体的且不符合商业逻辑的。其过分的自信中并未考虑这种予取予求、骑驴找马、离婚不离身的行为，将玩家和网易置于了何地。”另外，有传闻称网易想要暴雪IP控制权，网易也在长文中指正：作为代理公司，网易从未寻求暴雪游戏或其他合作伙伴的IP控制权，在过去十四年的长期合作过程