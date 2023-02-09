小米：在ChatGPT领域有丰富落地场景 未来将加大投入

自去年刚刚发布后引起互联网界热议后，ChatGPT这一聊天机器人模型在近期又迎来了第二春，由于其强大的答案搜集和语言整合能力，ChatGPT成为了当前的一个香饽饽，微软宣布将会在自家浏览器中继承这一功能谷歌、百度等搜索引擎也计划推出自家的“ChatGPT类”产品。1、前置条件:能访问 Google+一个国外手机号2、注册短信平台并充值先行注册 sms-activate.org 注册好之后进行对应的充值 接码费用一次为10.5卢布，大约1.2人民币。开始使用 ChatGPT注册完后，我们去 ChatGPT 网站去登陆。