真我 GT Neo5 潮玩电竞旗舰正式发布 首销 2499 元起

站长之家(ChinaZ.com) 2月9日消息:真我手机今天正式发布 realme真我GT Neo5，全球首发240W 快充，搭载骁龙8+ 旗舰双芯、16GB+1TB 满级内存，首销2499元起。

图片来自 @realme真我手机

外观方面，真我GT Neo5系列提供三种配色，紫域幻想、圣境白、宙夜黑，其后摄右侧采用透明 RGB 设计，可以看到不锈钢芯片铭牌、RGB 呼吸灯、NFC 天线、定位螺丝。后置觉醒光环系统，支持25种色彩、2种显示模式、5档速度调节，自定义设置，提供电竞狂暴光效，可用于来电提醒、消息通知等多场景。

realme真我GT Neo5主打快充功能，全球首发240W 快充，充电30秒可通话2小时。此外，只需80秒就能从1% 充电至20%，官方称可能是行业最快1%-20% 充电速度，据悉完全充满只需8分钟出头。此外，真我GT Neo5还提供150W 光速秒充增强版 +5000mAh 大电池的版本，16分钟充至100%。

据官方介绍，真我GT Neo5搭骁龙8+ 和超帧独显芯片 Plus 旗舰双芯，辅以16GB+1TB 满级内存，采用行业首款144Hz1.5K 旗舰直屏，与天马联合研发，采用 T7+ 新一代旗舰发光材料，拥有1400nit 局部峰值亮度，支持144Hz 电竞级高刷新率，7档智能动态刷新率，2160Hz 超高频 PWM 调光，5000000:1动态对比度。

真我GT Neo5搭载索尼 IMX890OIS 超大底光学防抖旗舰主摄，拥有5000万超高像素，1/1.56英寸超大感光面积，2.0μm 四合一超大像素，f /1.88超大光圈。此外，该机还搭8MP（索尼 IMX355）超广角 +2MP(格科微 GC02M1)显微镜摄像头。

价格方面，真我GT Neo5首销直降到手价8+256GB，2499元;12+256GB，2699元;16+256GB，2899元。真我GT Neo5240W版;16+256GB，3199元;16GB+1TB，3499元。将于2月9日16点开启预售，2月15日0点全渠道开售。

（举报）