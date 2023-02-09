因Disney+用户流失 迪士尼计划裁员7000人

站长之家（ChinaZ.com）2月9日 消息:迪士尼CEO鲍勃·艾格 （Bob Iger） 在他重返公司后的第一次财报电话会议上宣布，华特迪士尼公司 (Walt Disney+ Co.)将裁员7，000人，作为节省55亿美元成本的更广泛努力的一部分。

据悉，迪士尼面临着控制成本和提高利润的压力，因为它继续从包括 Disney+ 在内的主要流媒体业务中亏损。

《洛杉矶时报》报道:该公司的大型流媒体服务 Disney+ 在第一季度流失了240万订阅用户，用户总数为1.618亿，这主要是由于其 Disney+Hotstar 产品在印度的下滑。不过该服务在其他地方获得了订阅用户，在美国和国际上增加了140万订户，其中不包括 Hotstar。总体而言，迪士尼的流媒体应用——Disney+、Hulu 和 ESPN+——拥有2.35亿用户。

迪士尼的流媒体业务，在截至去年12月的三个月内亏损超过10亿美元。尽管如此，迪士尼报告的收益和收入超出了华尔街的预期。该公司的销售额为235亿美元，比去年同期增长8%。分析师平均预期收入为234亿美元。迪士尼的利润为12.8亿美元，增长11%。这家伯娱乐巨头的每股收益为99美分，超出预期的78美分。

艾格在一份声明中表示:“在第一季度表现强劲之后，我们正在着手进行重大转型，这将最大限度地发挥我们世界级创意团队以及我们无与伦比的品牌和特许经营权的潜力。” “我们相信，我们正在围绕创造力重塑我公司，同时减少开支，这将为我们的流媒体业务带来持续增长和盈利能力，让我们更好地应对未来的混乱和全球经济挑战，并为我们的股东创造价值。 “

去年11月，迪士尼重新任命艾格为首席执行官，此前艾格亲自挑选的首席执行官鲍勃查佩克 （Bob Chapek） 因管理这家娱乐巨头而受到抨击。

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