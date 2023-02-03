苹果高管解释为何第二代新款 HomePod 只支持 Wi-Fi 4

站长之家(ChinaZ.com) 2月3日消息:苹果公司硬件工程副总裁Matthew Costello和产品营销员工Alice Chan最近在接受Men's Journal和TechCrunch采访时，就新的第二代HomePod进行了交流，介绍了这款智能音箱。

苹果公司在2021年3月停产了最初的第一代HomePod，此前有多份报告指出，该音箱销售情况不理想，但Alice Chan告诉Men's Journal，此后苹果公司「听到了人们对更丰富的大音箱的音响效果比以往更感兴趣呈，因此该公司发布了第二代HomePod。」

新的HomePod看起来与原来的几乎一样，尽管它小了0.2英寸，其顶部有一个更大的触摸屏。Costello告诉TechCrunch，苹果的团队「非常喜欢」第二代HomePod的这种形状和设计，「能够在这种结构中创造一个美妙的系统」。

Costello还解释了为什么新的HomePod仅支持旧的Wi-Fi4标准，而非其他苹果设备上的Wi-Fi6标准。「HomePod采用Wi-Fi4连接可以确保Siri请求得到响应，并确保你在聆听、控制你的智能家居配件等方面的所有体验都是一致的--同时又是节能的。」

新的HomePod可以预购，价格为2299人民币，本周五在美国、加拿大、法国、德国、意大利、西班牙、英国、日本、澳大利亚和部分其他国家上市。

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