微信支付：将新加坡视为微信的战略市场

站长之家（ChinaZ.com）2月3日 消息:据cnbc报道，据了解，腾讯正在扩大其在新加坡的业务，并通过微信与新加坡企业建立了新的合作伙伴关系，例如打车应用Grab。目前，微信国际版（WeChat）拥有约13亿月活用户。

微信支付东南亚地区总监Etienne Ng近日在一封电子邮件表示，“我们将新加坡视为微信的战略市场”，随着中国出入境限制逐渐开放，该公司的目标是“让中国游客更容易光顾当地商家”。

2022年12月，Grab在WeChat中推出了一个小程序，允许用户在东南亚480多个城市预订其服务，而无需单独下载Grab应用程序。Grab目前是新加坡平台上唯一可用的叫车应用程序。在Grab的小程序中，中国游客还可以选择通过微信支付/ WeChat支付，使用人民币支付订单。

Grab业务发展集团负责人Shawn Heng援引数据表示，Grab乐观地认为东南亚将受益于中国游客的回归。

为什么是新加坡呢?2019年，新加坡有超过360万来自中国的游客，使中国成为疫情之前东南亚国家的最大旅游市场。

新加坡旅游局首席执行官Keith Tan在1月份的一次新闻发布会上说，预计到2024年将完全恢复到疫情之前的水平。

更广泛地说，新加坡对微信来说是一个充满希望的市场，数据称，使用微信小程序的活跃东南亚商户数量在过去两年增长了10倍。

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