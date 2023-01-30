赛力斯：2022年预计实现营业收入 335 亿元到 350 亿元

站长之家 1 月 30 日讯：赛力斯发布 2022 年度业绩预告称， 2022 年预计实现营业收入 335 亿元到 350 亿元，同比上升 100.38%和 109.36%。预计 2022 年实现归属于母公司所有者的净利润为-395，000 万元到-350，000 万元。
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站长之家 1 月 30 日讯：赛力斯发布 2022 年度业绩预告称， 2022 年预计实现营业收入 335 亿元到 350 亿元，同比上升 100.38%和 109.36%。预计 2022 年实现归属于母公司所有者的净利润为-395，000 万元到-350，000 万元。
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1月30日，赛力斯发布2022年度业绩预告。报告显示，2022年预计实现营业收入335亿元到350亿元，较上年同期增长100.38%到109.36%；预亏35亿元-39.5亿元，上年同期亏损18.2亿元。赛力斯表示，本期业绩预亏的主要原因为：2022年受芯片、动力电池等原材料价格大幅上涨，导致生产成本上升；虽然2022年1-3季度实现了销量的连续正增长，但是受新冠疫情的多点爆发，影响了客流进店量和市场推广活动的开展，同时影响了供应、物流、生产等诸多环节，产品产销量未达预期，前期固定资产投入较大，折旧及摊销费用较高。值得注意的是，因为华为力推问界M5?
凤凰网科技讯 北京时间1月13日消息，区块链分析公司Chainalysis周四的数据显示，2022非法使用加密货币的金额达到创纪录的201亿美元。Chainalysis表示，其201亿美元的估计仅包括区块链上记录的活动，不包括加密公司欺诈会计等“链下”犯罪。去年被盗的加密资金数量增长了7%，但其他非法加密交易，包括与诈骗、勒索软件、恐怖主义融资和人口贩运有关的交易，数量有所下降。
完美世界今日发布2022年度业绩预告。全年预计实现归母净利润13.60亿元~14.40亿元，同比上年增长268.41%~290.08%，扣非净利润为6.90亿元~7.50亿元，同比增长578.88%~637.92%。》《心想事成》《温暖的甜蜜的》《只此江湖梦》《纵横芯海》《九个弹孔》等影视作品正在制作、发行、排播过程中。
凤凰网科技讯 1月30日消息，三六零(601360.SH，下称“360”)公司发布2022年度业绩预告。该预告显示，2022年度360预亏损24.8亿元，上年同期归母净利9.02亿元；营业总收入约94.9亿元，较上年同期下降约14.0亿元，同比减少约13%。针对亏损原因，360解释称由于互联网行业整体趋势下滑及公司向数字安全行业持续加大投入，导致公司营业总收入下降的同时费用略有增加，且投资损益及公允价值变动损益大幅亏损。
站长之家 1 月 30 日讯：永辉超市股份有限公司发布 2022 年年度业绩预亏公告称，预计 2022 年归属于上市公司股东的净亏损为27. 4 亿元，与上年同期相比减亏 12 亿元。预计 2022 年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-24. 0 亿元，与上年同期相比减亏 14.4 亿元。
1月10日消息，在今日举办的2023微信公开课PRO上，视频号官方表示，原创生态是平台健康持久发展的基石，2022年平台原创内容播放量同比提升350%。视频号官方表示，过去一年，视频号内容生态日渐繁荣，消费时长正逐渐接近朋友圈。通过不断完善服务，升级创作者流量和荣誉激励，2022年日活跃创作者数和日均视频上传量同比涨幅均超过100%。视频号方面披露，2022年视频号看播规模增长300%。未来将投入50亿流量，通过不断完善变现工具和激励政策，持续助力个体创作者成长。
赣锋锂业在港交所发布公告，预计2022年归属于上市公司股东的净利润为180亿-220亿元，同比增长244.27%-320.78%；扣除非经常性损益后的净利润区间预计为174亿-214亿元，同比增长约498.54%-636.14%。对于净利润增长，赣锋锂业在公告中表示，受益于全球新能源产业快速发展，下游客户对锂盐的需求强劲增长，公司锂盐产品的销售价格较上年同期有较大幅度上涨。加之动力电池及储能产业市场持续增长，锂电池板块产销量明显提升，因此经营业绩同比增长。
在刚刚过去的2022年，动力电池巨头宁德时代可以说是赚麻了”。1月12日，宁德时代发布最新公告，预计2022年度净利润291亿元-315亿元，同比增长82.66%-97.72%，报告期内，国内外新能源行业快速发展，动力电池及储能产业市场持续增长，公司产销量明显提升。值得一提的是，近日，宁德时代发布消息称，旗下最新麒麟电池预计今年一季度量产装车，续航里程可达1000公里，目前已与极氪、AITO等建立了合作关系，理想等品牌也将陆续用上。
1月15日晚间，步步高商业连锁股份有限公司披露2022年业绩预告，预计年亏损13亿元-19.5亿元上年同期亏损为1.84亿元，同比增加约6.1-9.6倍。扣除非经常性损益后的净亏损为12亿-18亿元上年为亏损4.44亿元。步步高集团于1995年3月创立于湖南长沙，目前是拥有超市、便利店、购物中心、商业综合体、物流运输等多业态的商业集团，近700家多业态实体门店遍布湘、赣、桂、川等省市，拥有员工7万多人，是中国连锁百强第14名，并进入中国企业500强。
京东物流在港交所发布德邦物流2022年度业绩预告。预计2022年年度实现归属于德邦股东的净利润为6.43亿元至6.71亿元，同比增加335.07%至354.4%；预计2022年年度实现归属于德邦股东的扣除非经常性损益后的净利润3.02亿元至3.31亿元，同比增加245.38%到259.13%。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。