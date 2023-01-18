苹果网站显示 M2 和 M2 Pro 芯片 Mac 最初定于 2022 年秋季发布

站长之家(ChinaZ.com) 1月18日消息:据苹果网站的信息表明，本周公布的新Mac，包括M2Pro和M2Max芯片，最初定于去年10月或11月发布。

据Daring Fireball的John Gruber报道，苹果在宣布更新的14英寸和16英寸MacBook Pro和Mac mini之后发布的迷你主题短视频的文件名包括2022年，表明该视频最初可能定于去年发布。这段超过18分钟的视频，看起来像该公司前几年一直在举行的线上苹果活动。

一些人猜测这段18分钟的视频是从该公司计划在2022年10月或11月举行的更大的发布会视频中剪辑出来的。另外，新的14英寸和16英寸MacBook Pro机型的AR文件也是在2022年10月创建的，比新的Mac发布的时间早三个月。

通常情况下，每年秋季苹果都会在9月举行活动，宣布其最新的iPhone和Apple Watch。在2022年秋季到来之前，有许多传言称，苹果计划在9月和12月之间举行两次发布会活动:一次是iPhone和Apple Watch，另一次是Mac和iPad。

根据当时流传的消息，后一次活动将完全集中在更新的Apple silicon Mac和iPad上，包括更新的14英寸和16英寸MacBook Pro以及下一代iPad Pro。9月，彭博社的马Mark Gurman报道说，苹果已经取消了在秋季举行第二次线上发布会活动的计划，而是通过在其网站上直接发布新闻稿来宣布2022年的剩余产品。

10月，苹果公司通过新闻稿宣布了搭载M2的更新版iPad Pro和重新设计的第十代入门级iPad。12月中旬，Gurman报告说，新的Mac计划在2023年「早期」推出。

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