苹果为 Apple Watch 定制的 MicroLED 显示屏将由 LG 制造

站长之家（ChinaZ.com）1月16日消息:据显示屏行业分析师Ross Young称，苹果为未来的Apple Watch型号定制设计的microLED显示屏将由LG制造。

在一条推文中，Young解释说，LG Display正在建造一条小型生产线，为苹果提供microLED显示屏，用于2025年推出的Apple Watch型号。据报道，该工厂将供应microLED背板并组装苹果的显示屏，于2024年下半年开业。本周早些时候，Young表示，苹果将在2025年春季推出配备microLED显示屏的苹果手表。

最新的解释似乎是对彭博社报道的回应，该报道称苹果将从2024年底的Apple Watch Ultra的microLED显示屏开始过渡到自己的定制显示屏，长期目标是减少对三星和LG等显示屏供应商的依赖。根据Young的说法，苹果将继续在一定程度上依赖此类合作伙伴。「苹果不会自己做全过程」他补充说。

本月早些时候，分析师Jeff Pu表示，新的高端Apple Watch将采用更大的2.1英寸micro-LED显示屏，与目前采用OLED显示屏的Apple Watch型号相比，提供更高的亮度。这个型号可能是去年9月推出的Apple Watch Ultra的新版本，它有一个1.92英寸的显示屏。

microLED技术的特点是形成像素的微型LED，提供更准确的色彩，高对比度以改善HDR和在次优照明条件下的观看效果，支持更宽的视角，减少烧屏的机会，低延迟以提高刷新率，并提高电源效率。

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