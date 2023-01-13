顺丰无人机公司经营范围新增快递服务

从每天 200 个快递的小站点到 5000 件快递的超大菜鸟驿站，从一个只有快递收发业务到多元经营，开通社区团购、专业洗衣驿站，从 80 后夫妻小生意再到雇佣 14 个员工的创业之家，家住安徽芜湖龙湖街道的方俊夫妻俩，一步步将一个小小快递站经营成一个社区便民服务中心。菜鸟驿站已经成为人们身边最熟悉的快递收发场所，我们看到过各种各样的代收点，但把一个小驿站做成一个 400 平的社区商业中心，把收发快递这件小事，经营成一个事业，并且做大做强了，却让人很惊叹。小小的驿站，以前只是收发快递的中转站，现在加入洗衣服务，社区团购和送货上门服务后，驿站的业务和居民的生活越来越贴近，也能更多的体会到人与人相处的人情味。