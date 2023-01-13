顺丰无人机公司经营范围新增快递服务

站长之家（ChinaZ.com）1月13日 消息:企查查APP显示，近日，丰翼科技（深圳）有限公司发生工商变更，公司经营范围新增工业机器人安装、维修;通用航空服务;快递服务;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;智能无人飞行器销售;智能物料搬运装备销售等。
信息显示，该公司成立于2018年，注册资本约3714万元人民币，其大股东为深圳市顺丰投资有限公司。据悉，丰翼科技是顺丰旗下末端配送无人机公司。
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凤凰网科技讯 1月13日消息，天眼查App显示，近日，丰翼科技有限公司发生工商变更，姜明涛卸任法定代表人、董事长兼总经理，由冯黎接任；经营范围新增工业机器人安装、维修，通用航空服务，快递服务，民用航空器生产，智能无人飞行器销售，智能物料搬运装备销售等；许可信息新增通用航空企业经营许可证、快递业务经营许可证等。图源 天眼查图源丰翼科技有限公司成立于2018年3月，注册资本约3714万人民币，由深圳市顺丰投资有限公司持股80.77%。丰翼科技是顺丰旗下末端配送无人机公司。
小米快递宣布，由于业务变动，从2022年12月1日0时起，关闭寄快递服务，12月23日0时起，撤销寄件记录查询等全部功能，并关闭服务器，请及时保存相关信息，感谢您的支持。小米智能助手里的快递页面也已经消失。小米快递是一项即点即用的快递服务平台，可以在此下单寄送，系统会自动匹配最优的快递服务;也可以自主选择心仪的快递服务，快递小哥会在约定时间上门取件。
无人机落水的话，如果是在开放的空旷水域，几乎很难再找回来。下文的这位小伙，却在丢机”两年后失复得。需要消费者注意的是，一般无人机落水之后，能够找回且在保修期内，可以通过自助寄修将产品寄回到官方的检修店检修；如果过保，也可以通过自助寄修到官方的检修店，进行官方维修；如果购买的有随心换”、随心续享”服务，可申请使用极速换新服务置换新机。
邮递贵重物品一定记得保价，不然丢失了获得的赔偿杯水车薪，远远达不到快递的实际价值。陈女士是贵阳市南明区逸天城一家鞋店的销售员。中国邮政表示，鞋子运送到织金然后就丢失了，织金那边已经认责了，自己并未推卸责任，双方只是对赔偿金额存在分歧，目前正在逐级上报，希望陈女士多些耐心。
从每天 200 个快递的小站点到 5000 件快递的超大菜鸟驿站，从一个只有快递收发业务到多元经营，开通社区团购、专业洗衣驿站，从 80 后夫妻小生意再到雇佣 14 个员工的创业之家，家住安徽芜湖龙湖街道的方俊夫妻俩，一步步将一个小小快递站经营成一个社区便民服务中心。菜鸟驿站已经成为人们身边最熟悉的快递收发场所，我们看到过各种各样的代收点，但把一个小驿站做成一个 400 平的社区商业中心，把收发快递这件小事，经营成一个事业，并且做大做强了，却让人很惊叹。小小的驿站，以前只是收发快递的中转站，现在加入洗衣服务，社区团购和送货上门服务后，驿站的业务和居民的生活越来越贴近，也能更多的体会到人与人相处的人情味。
现在大家网购，除了京东顺丰，快递员一般是不送上门的，快递基本都是放在快递站点，也有少部分会放在快递柜。1月3日，广东深圳，网传一快递站老板将客户的包裹全部拆开，偷走了值钱的东西。还有网友表示，出了这个事后，突然觉得丰巢等快递柜还是靠谱一点的。
2021年11月，有消息称美团将与上海市金山区联合牵头，建设全国首个低空物流运营示范中心。在一年多之后的今天，根据上海市金山区官方微信公众号的消息，美团无人机首条常态化航线在金山区华东无人机基地正式启动，将配合外卖员完成日常配送工作。无人机送餐还仅有这一条常态化航线，但在后续，无人机送餐将会逐渐扩展区域范围，并实现覆盖华东地区的3公里15分钟送达”低空智慧物流网络。
一快递点老板疑将站内客户的包裹全部拆开，留下满屋空包裹，拿走了值钱的东西，有客户来取快递发现了该情况，于是报警处理。辖区派出所回应，正在调查处理此事。上门投递2次未能投交的快件，快递服务主体可与收件人约定采用延迟投递或者箱递、站递方式投递。
为确保春节期间快递的畅通，多家快递公司纷纷紧急招聘，月薪从10000元到15000元不等快递分拣、物流装卸一天薪水可达500元，小件快递更是可以收获350元/天，并且为员工提供日结，不押工资。企业甚至还下重金留人，薪酬甚至比电商大促期间还要高出许多。以菜鸟为例，公司通过激励等方式提升人员留岗率，并预计留守人员在春节期间可获得2000元的额外补贴;京东物流方面更是将为员工提供超过国家标准的福利补贴，让一线员工在春节期间安心过年。
去年12月中旬开始，由于处于感染峰值，不少城市快递员陆续感染，造成部分营业网点无法正常营业，快件积压。上诉情况已有明显好转。国家邮政局副局长陈凯在国新办新闻发布会上表示，从1月5日的统计情况来看，全国快递员上岗率已经达到94.9%，积压件的数量较前期大幅削减，快递服务已经有效恢复，“特别是今年以来，前5天，全国快递业务量日均数据已经达到了3.7亿件，与去年同期相比增长了16.7%。
不是华为 Pocket S不是屏下指纹解锁，而是侧面指纹解锁方式。由于华为 Pocket S是一款折叠屏手机，因此也有使用外屏的需求，如果是屏下指纹解锁，那么就很难在外屏上解锁并使用很多功能，因此侧面的指纹解锁方式是比较适合这款手机的。
支持。锐龙7 5800X3D上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
防水性能一般华为 Pocket S防水级别是IP53级别。华为 Pocket S并非专业防水手机，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，在受控实验室条件下经测试，其效果在 GB/T 4208-2017（国内）/ IEC 60529（海外）标准下达到 IP53 级别。 防溅、抗水、防尘功能并非永久有效，防护性能可能会因日常磨损而下降。请勿在潮湿状态下为手机充电。
不支持。锐龙R7 5800X3D只支持PICE4.0。总共有 24 个 PCIe Gen4 通道。24 个通道中有 4 个用于与主板芯片组的互连，剩下 20 个通道 Gen 4.0 用于其他用途。16 通道 (PCIe x16) 用于连接为 x16 或两个 x8 的图形卡。从 Gen 3.0 来看，Gen 4.0 x8 链路将提供类似于 PCIe 3.0 x16 的带宽。CPU 的另外四个 PCIe 通道专为快速存储而设计，例如与 PCIe 4.0 NVMe 兼容的 SSD。
微电影、高像素模式、延时摄影等华为 Pocket S后置拍摄功能：微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、超级微距、微距视频、微距画中画、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、熄屏快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、快拍；前置拍摄功能：慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照。
支持。锐龙R7-5800X3D是支持ECC内存的，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。在内存中ECC能够容许错误，并可以将错误更正，使系统得以持续正常的操作，不致因错误而中断，且ECC具有自动更正的能力，可以将Parity无法检查出来的错误位查出并将错误修正。一些厂商推出的入门级低端服务器使用的多是普通PC用的SDRAM，不带ECC功能，在选购时应该注意这个指标。
没有华为 Pocket S后置镜头在视频拍摄的时候最大支持4K（3840x2160）视频录制，支持AIS防抖； 前置摄像头视频拍摄 最大支持4K(3840 x 2160)视频录制，支持AIS防抖；这款手机没有光学防抖功能，因此有一些运动状态拍摄视频或照片时稳定性不是非常出色，当然它定位的就不是拍照手机。
16线程。锐龙R7-5800X3D是16线程的处理器。线程（英语:thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程(lightweight processes)，但轻量进程更多指内核线程(kernel thread)，而把用户线程(user thread)称为线程。
不是华为 Pocket S使用的是PWM调光，其中内屏是OLED，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率；外屏是OLED，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
AM4。锐龙R7 5800X3D是一款 8 核台式机处理器，于 2022 年 4 月推出。它是 Ryzen 7 系列的一部分，采用 Zen 3 (Vermeer) 架构和 Socket AM4。AMD AM4 平台灵活主板 DDR4 内存、PCIe® 4.0 NVMe 显示和显卡，并且在芯片组类别排列超支持高速 USB 10Gbps 接口。 AM4 平台实现了直连 SATA 和 USB，可根据实际需求配置，再能够为游戏玩家和创意人士带来所需的功能。
外屏卡片、外屏主题、自拍显示等华为 Pocket S的外屏可以用来显示卡片、主题以及在自拍的时候用来显示拍照画面等功能，此外还可以显示时间、未接电话等一些基本通信信息，可以说很多情况下不需要打开折叠屏就可以看到一些重要的通知短消息等。华为 Pocket S使用了一块1. 04 英寸OLED屏幕，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率。
台积电。锐龙R7 5800X3D硅芯片不是在 AMD 制造的，而是在台积电的代工厂制造的。AMD 与 TSMC 开发的 3D 堆叠工艺的另一个主要优势是绑定了这个额外的缓存小芯片（在新标签中打开）处理核心和 L3 缓存使其占用空间足够小，以使所有这些都适合与 Ryzen 5800X 相同的封装。
高通骁龙778G 4G华为 Pocket S处理器型号是高通骁龙778G 4G，采用台积电6nm工艺，集成八核心CPU，包括一个大核A78 2.4GHz、三个中核A78 2.2 GHz、四个小核A55 1.9GHz，同时集成Adreno 642L GPU。该处理器安兔兔跑分大约是52万分，CPU成绩 159545 分、GPU成绩 157046 分、UX成绩84097、MEM成绩则是125216，这个数据属于中端处理器的水平。
Zen3架构。AMD 锐龙R7-5800X3D 的底层 Zen3架构与八核16线程AMD Ryzen7-5800X 相同，此外Ryzen75800X3D 的不同之处在于引入了 AMD 新的3D 堆叠缓存，称为3D V-Cache。这个额外的裸片与5800X 的底层核心复合裸片 （CCD） 结合在一起(尽管裸片本身已经被化学刮掉，以便为新的高速缓存裸片腾出空间)。
有以下功能。AMD3D V-Cache是适用于服务器和桌面应用程序的创新3D 堆叠封装技术。为7nm x86-64CPU 实现 Hybrid-Bonded64MB 堆叠缓存，这是一种不同的处理器布局方式，并且由于 CPU 制造商在芯片上放置组件的方式取得了进步，AMD 能够在不制造大型 CPU 的情况下压缩更多缓存。AMD 仅在游戏领域构建了额外的缓存，AMD表示它可以提供平均15% 的改进。更多的 L3缓存允许处理器流式传输和存储更多指令，从而减少从 RAM 中提取指令所需的次数。自然，这并不能在所有情况下都提供性能优势。但是，在 CPU 处理多条指令的情况下，例如游戏，额外的 L3缓存应该会提供很大的提升。
2999元。2022年4月20日，AMD 宣布 R75800X3D 游戏处理器上市，售价3099元。AMD R75800X3D，是AMD旗下处理器（CPU）。采用7nm工艺，8核16线程，3.4-4.5GHz，三级缓存达到了96MB，默认功耗为105W。
4000mAh华为 Pocket S电池容量是4000mAh，手机支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器，数据接口为USB Type-C，USB 2.0。考虑到这款手机是折叠屏，因此在内部电池上市两块电池的设计，比同尺寸的直板手机电池小一些，但已经可以满足一天的基本使用。
展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）华为 Pocket S机身尺寸为展开态：170mm（长）*75.5mm（宽）*7.2mm（厚）；折叠态：87.3mm（长）*75.5mm（宽）*15.2mm（厚），机身重量约 190 克（含电池）。
40W华为 Pocket S支持最大10V/4A华为超级快充，兼容10V/2.25A或4.5V/5A或5V/4.5A或9V/2A或5V/2A充电器。最大支持40W华为超级快充（仅支持有线充电），需搭配40W华为超级快充充电套装使用。
内屏6.9英寸，外屏1.04英寸，内屏最高支持120Hz刷新率华为 Pocket S内屏是6. 9 英寸OLED屏幕、10. 7 亿色，分辨率FHD+，2790 x1188 像素，最高支持120Hz刷新率，1440Hz高频PWM调光，300Hz触控采样率，442 ppi；外屏是1. 04 英寸OLED屏幕， 1670 万色，分辨率340 x340 像素，最高支持60Hz刷新率，120Hz触控采样率，328 ppi。