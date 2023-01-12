小鹏汽车推出春节服务 高速沿线小鹏自营充电站免费享66度电

站长之家（ChinaZ.com）1月12日 消息:小鹏汽车宣布推出春节服务，2023年1月21日-1月27日所有小鹏汽车车主在203个高速沿线的小鹏自营充电站，免费享66度电。

同时，预约到店，还可享6大春节免费检修服务

测量玻璃水冰点，免费添加防冻玻璃水 轮胎花纹深度及胎压检查 底盘电池检查 空调暖风检查 雨刮片老化检查 刹车片厚度检查

此外，小鹏还提供春节免费救援服务，2023年1月12日-1月31日出行中出现的无电、爆胎及事故，均享专属免费救援服务。

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